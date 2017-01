Purtătorul de cuvânt al lui Băsescu a încasat aproape 30.000 de euro de la oficiosul „Adevărul“, aflat în insolvență

S-ar părea că toţi apropiaţii lui Băsescu primesc bani. De unde, de ce şi prin ce mijloace - rămân, deocamdată, întrebări fără răspuns. Potrivit luju.ro, purtătorul de cuvânt al Administrației Prezidențiale (AP), Bogdan Oprea, a încasat, conform Antena 3, câteva zeci de mii de euro de la unul din oficioasele Palatului Cotroceni. Este vorba despre aproximativ 27.500 de euro, primiţi de la publicația „Adevărul“. „O sumă incredibil de mare, care naște bănuiala că ar putea ascunde un folos necuvenit. Bogdan Oprea și-a publicat pe site-ul AP ultima declarație de avere, datată 15 mai 2014. Potrivit acesteia, în ultimul an fiscal, Bogdan Oprea a încasat din funcția de consilier de stat, purtător de cuvânt la Președinția României, suma de 80.340 de lei brut. De asemenea, același Bogdan Oprea a luat alți 2.258 de lei brut de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul “Universității București”, unde, potrivit declarației sale de avere, este cadru universitar. Din diurnele pentru deplasări externe, purtătorul de cuvânt al lui Băsescu a primit 1.000 de euro şi 311 dolari. Nu sunt însă singurii intrați în conturile lui Bogdan Oprea. Acesta a încasat de la unul din oficioasele Palatului Cotroceni o sumă mai mare decât salariul său de la AP sau decât cea primită de la Facultatea de Jurnalism. Astfel, Bogdan Oprea a primit de la „Adevărul“, publicație aflată în insolvență, suma de 123.660 lei. Ceea ce înseamnă aproximativ 27.500 de euro. Este o sumă incredibil de mare, care face invidios orice ziarist. Practic, dacă am împărți cei 123.660 lei la 12 luni, ar însemna că Oprea a câștigat circa 10.300 de lei lunar. Adică 2.290 de euro. Frumos, nu? Mai interesant este că Bogdan Oprea a câștigat acești bani scriind doar câteva articole pentru „Adevărul“. După cum reiese din arhiva electronică a respectivei publicații, purtătorul de cuvânt al AP a scris doar trei editoriale în perioada 2013 - 2014: “Despre părerologi și comentaci”, “Agenda publică vs. agenda media” și “Despre responsabilitate”. Asta dacă nu cumva mai sunt și alte articole care nu apar în arhiva ziarului sau care, cine știe, sunt semnate sub pseudonim. Ori poate Bogdan Oprea are și un alt tip de colaborare cu „Adevărul“”, arată jurnaliştii de la luju. Oricum ar fi, suma este incredibil de mare. Şi cu atât mai mult apar suspiciuni cu cât ea vine din vistieria - oficial secată - a „Adevărul“.

OPREA A FOST DERANJAT DE ÎNTREBĂRILE LUMEAJUSTIȚIEI.RO „Lumeajustiției.ro l-a contactat pe Bogdan Oprea pentru a-i afla punctul de vedere în legătură cu acest subiect. Am vrut să confirmăm suma din declarația de avere, mai ales că scrisul nu este foarte lizibil, și să aflăm și perioada exactă în care banii au fost încasați. Purtătorul de cuvânt al AP s-a arătat însă destul de iritat și de necooperant: “Totul este trecut în declarația de avere. Credeți că eu mai știu ce sumă am trecut? Vreți să vă citesc toată declarația de avere?”, a fost replica purtătorului de vorbe al AP. Interesant, nu?