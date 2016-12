Puşcărie pentru mituirea unui poliţist

Constănţeanul Virgil Gheorghe, de 23 ani, arestat pentru că a încercat să mituiască un poliţist, a fost condamnat, ieri, de Curtea de Apel Constanţa la patru ani de închisoare cu executare. Magistraţii au respins apelul bărbatului, care a fost deferit justiţiei pentru dare de mită şi furt calificat. Instanţa a ţinut cont de faptul că Virgil Gheorghe a mai avut o condamnare, în 2009, la un an de închisoare cu suspendare pentru loviri şi alte violenţe şi, în ziua comiterii noilor infracţiuni, se afla în perioada de încercare stabilită de instanţă la trei ani. În plus, el trebuie să plătească daune materiale către SC GA Pro Co Chemical SA Săvineşti-Neamţ, 6028,03 lei, reprezentând prejudiciul cauzat şi nerecuperat. Conform rechizitoriului, la începutul acestui an, scms. Marcel Stoian i/a anun’at pe procurori că un suspect vrea să îi ofere un cadou ca să soluţioneze favorabil un dosar penal. Pe 18 februarie, Virgil Gheorghe a fost reţinut în timp ce îi oferea poliţistului 1.000 de lei în schimbul unuia dintre autovehiculele sale reţinut de anchetatori întrucât era suspectat de implicare într-un furt.