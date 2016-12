Puşcaşii marini au predat arte marţiale

Militarii români împreună cu puşcaşii marini americani au început, vineri, antrenamentele în Poligonul Babadag, din judeţul Tulcea. Organizatorii exerciţiului spun că, în prima parte a programului, militarii au executat misiuni de menţinere a păcii. În acelaşi timp, au fost organizate cursuri de arte marţiale în timpul cărora puşcaşii marini le-au arătat militarilor români tehnici de aparare. Cele mai importante programe de antrenament au fost, însă, folosirea armelor letale şi folosirea, pentru prima dată, a echipamentului de vizionare nocturnă, militarii români fiind nevoiţi să se obişnuiască cu schimbările de percepţie şi adâncime în timp ce purtau ochelari cu infraroşu. Militarii americani au venit la Constanţa în cadrul programului Forţei de Rotaţie de la Marea Neagră (Black Sea Rotational Force), care a început oficial pe 17 mai şi care va dura până la sfârşitul lunii iulie. Ei vor participa la activităţi comune cu parteneri din regiunile Caucaz, Balcani şi Marea Neagră, principalul obiectiv al forţei de rotaţie americane fiind cel de a promova stabilitatea regională, formând parteneriate cu naţiunile din regiune. Cei mai mulţi militari americani fac parte din First Tank Battalion, care are baza la Marine Corps Air Ground Combat Center Twentynine Palms, din California, SUA. Totodată, suportul aerian la aceste exerciţii va fi asigurat de Marine Aerial Refueler Transport Squadron 452, escadrila de rezervă a marinei americane staţionată la Newburgh, New York.