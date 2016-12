Puşcaşii marini nu mai au voie să folosească Twitter, MySpace şi Facebook

Trupele Marinei SUA nu vor mai avea permisiunea să folosească Twitter, MySpace şi Facebook şi nici alte medii de socializare, timp de un an, în urma unei decizii a Departamentului american al Apărării. Anunţarea interdicţiei de utilizare a reţelelor de socializare a fost făcută printr-un ordin al Corpului Marinei SUA, emis pe data de 3 august, în care se menţionează că site-urile reprezintă o breşă informaţională. ”Prin natura lor, reţelele de socializare creează o fereastră ce poate fi exploatată, oferind adversarilor informaţii care nu ar trebui furnizate şi permiţînd scurgeri de informaţii care pot compromite securitatea operaţională”, menţionează documentul.

Interdicţia va dura un an şi urmează unui avertisment emis în luna iulie de U.S. Strategic Command, care anunţa că ia în considerare, din motive de securitate, interzicerea utilizării site-urilor web 2.0 pentru personalul din armată. Cu toate acestea, mulţi dintre oficialii de rang înalt de la Pentagon descoperă valoare în instrumentele web 2.0. Astfel, Şeful Statului Major are 4.000 de followeri pe Twitter, în timp ce Departamentul Apărării se pregăteşte să îşi lanseze un nou site care va include mai multe instrumente de social media. De asemenea, recent, armata SUA a ordonat tuturor bazelor să furnizeze acces la platforma de socializare Facebook, iar generali de top publică mesaje pe blogurile personale chiar de pe cîmpul de luptă. ”Metodologia ale cărei principii au fost elaborate în timpul războiului din Vietnam, referitoare la protejarea informaţiei cu caracter militar, este depăşită. Nu trebuie ca temerile legate de securitate să ne împiedice să avem o viziune de business. Trebuie să ne aflăm oriunde se află un bărbat sau o femeie în uniformă şi acolo unde este publicul. Şi, dacă asta înseamnă MySpace sau YouTube, acolo trebuie să fim şi noi”, este de părere Price Floyd, responsabilul pentru comunicare new media de la Pentagon. Potrivit oficialilor Marinei SUA, ”posibile suspendări ale blocadei pe web 2.0 sînt admise dacă o nevoie critică pentru reuşita unei misiuni poate fi demonstrată”.