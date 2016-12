Puşculiţă de peste 100 de ani, vedetă la Antica

„OBIECTELE VIN ŞI PLEACĂ” De trei ani, în fiecare vară, colecţionarii de antichităţi din întreaga ţară îşi dau întâlnire pe litoralul românesc, la Eforie. Târgul Antica, organizat de Societatea Media Lux în colaborare cu Primăria Eforie, oferă posibilitatea colecţionarilor să-şi expună achiziţiile vechi de zeci sau chiar sute de ani pentru a fi cunoscute de publicul larg. Printre cei care sunt prezenţi în fiecare vară la Eforie se numără şi un cetăţean român care îşi împarte existenţa între Bucureşti şi Londra. El a mărturisit că o lună stă în ţară iar o lună printre britanici, sau se pierde prin India căutând obiecte vechi pe care apoi le face cunoscute românilor. „Obiectele vin şi pleacă. Eu le adun pentru a le oferi persoanelor interesate. O parte le valorific, dar multe rămân şi în colecţia personală”, a declarat Mario Deriescu, care a susţinut că şi-a descoperit pasiunea pentru antichităţi în urmă cu cinci ani. Printre obiectele care sunt expuse la standul londonezului se numără un telefon verde şi vechi de când lumea, cu receptor, ce poartă amprenta trecerii timpului, diverse articole de uz casnic din argint şi alamă, printre care solniţă, sfeşnice, ceainice, seturi de farfurii şi tacâmuri, obiecte de decor, la fel de vechi, teancuri de monede, vase din ceramică, butoni, dar şi o carpetă ce îi înfăţişează pe Dante şi Beatrice la Veneţia.

„ROMÂNII ŞTIU SĂ APRECIEZE” Colecţionarul îşi propune să revină în fiecare an la Eforie. „România e o piaţă bună pentru că românii ştiu să aprecieze. Am fost în Italia şi Franţa, dar acolo oamenii habar nu au ce sunt aceste obiecte. Degeaba le spui, pentru că nu ştiu, nu cunosc”, a povestit Deriescu. Cel mai vechi obiect adus de Mario Deriescu, din mulţimea celor expuse la Eforie, este o puşculiţă de strâns fonduri de la populaţie pentru soldaţii de pe front victime ale războiului şi are o vechime de mai bine de 100 de ani. Ea a fost utilizată în cele două Războaie mondiale. Printre obiectele vechi se regăseşte şi o cutie cu soldăţei din plumb care se găseau în ouăle Kinder în anii 70-80, pe care colecţionarul s-a chinuit doi ani s-o completeze. A reuşit, iar acum îşi aşteaptă cumpărătorul. Târgul Antica îşi aşteaptă curioşii până pe 21 august, în aceeaşi locaţie, parcul din faţa Primăriei Eforie.