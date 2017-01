Pussy Riot denunţă maltratările din închisorile ruseşti

Membrele trupei ruse Pussy Riot au denunţat, în faţa Comisiei pentru Libertăţi Civile din Parlamentul European, tratamentul abuziv la care sunt supuşi deţinuţii din penitenciarele ruse. Nadejda Tolokonikova şi Maria Aliohina, două dintre componentele trupei punk ruse, au lansat o mişcare civică pentru a denunţa sistemul penitenciar rusesc. Acestea au descris tehnici psihiatrice aplicate opozanţilor în închisorile ruseşti. Tinerele, care cunosc din proprie experienţă aceste practici, au denunţat tratamentul degradant la care sunt supuşi deţinuţii.

Mărturia celor două membre Pussy Riot a fost prezentată în cadrul unei audieri privind drepturile omului din Rusia şi, în particular, situaţia din penitenciare, prilej cu care a luat cuvântul şi activistul rus Oleg Orlov, distins cu Premiul Saharov al Parlamentului European, în 2009. Potrivit Nadejdei Tolokonikova, în Rusia sunt închişi manifestanţi paşnici, cărora li se fac examinări psihiatrice şi care apoi sunt izolaţi. Cântăreaţa a subliniat că a fi opozant în Rusia constituie ceva considerat a fi o tulburare psihică. Printre revendicările lor, cele două au cerut ca aceste examinări psihiatrice să dispară şi ca nimeni să nu ajungă în închisoare fără să fi avut parte înainte de un proces judiciar corect. Nadejda Tolokonikova a mărturisit că deţinuţii sunt înghesuiţi în închisorile din ţară şi că ea însăşi şi-a ispăşit pedeapsa într-o celulă în care se aflau alte 40 de persoane. S-a referit şi la regimul alimentar sărăcăcios şi la lipsa serviciilor medicale în închisorile ruseşti, în timp ce Maria Aliohina a povestit despre deţinutele care sunt obligate să execute munci forţate la temperaturi de sub zero grade, îmbrăcate sumar.