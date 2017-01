Pussycat Dolls mizează pe... Dominaţia păpuşilor

Una dintre componentele grupului american Pussycat Dolls a declarat că noul lor album, intitulat “Doll Domination”, integrează mai multe stiluri muzicale şi că sound-ul noului material discografic seamănă, în parte, cu cel al formaţiei Coldplay. “Noul album este făcut de Pussycat Dolls la un alt nivel. Am lucrat cu nişte producători minunaţi, Rodney Jerkins, Sean Garrett, Cee-Lo Green şi Timbaland”, a declarat Kimberly Wyatt. “Avem melodii amuzante, dar şi cîntece care pun în evidenţă partea sensibilă şi vulnerabilă a formaţiei Pussycat Dolls. Am lucrat cu diferite genuri şi sound-uri şi a ieşit ceva foarte diferit de orice am făcut înainte. Aş putea spune că semănă puţin şi cu formaţia Coldplay. Am introdus şi puţin indie-rock”, a mai spus Kimberly Wyatt. Aceasta a mai dezvăluit faptul că Pussycat Dolls a înregistrat, recent, un single cu trupa New Kids On The Block. Albumul “Doll Domination” va fi lansat pe piaţă la nivel mondial în cea de-a doua jumătate a acestei luni.