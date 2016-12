Puştii Viitorului, în faţa celui mai important moment din carieră

Dacă juniorii Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” formează deja nucleul reprezentativelor la fiecare categorie de vârstă, iată că şi la prima reprezentativă şi-au făcut loc, pentru moment, patru jucători: Alexandru Buzbuchi, Aurelian Chiţu, Mihai Bălaşa şi Denis Alibec. Chiar dacă este cea mai tânără echipă din Liga 1 şi totodată o formaţie nou-promovată în primul eşalon, FC Viitorul Constanţa are în acest moment, după Dinamo, cei mai mulţi jucători convocaţi la lotul pregătit de Victor Piţurcă! Convocările i-au luat prin surprindere pe tinerii jucători constănţeni, dar le oferă în acelaşi timp o motivaţie suplimentară şi certitudinea că prin muncă pot ajunge la cel mai înalt nivel.

Intrat într-un con de umbră după ce a jucat mai mult la echipa de tineret a lui Internazionale Milano şi apoi a fost împrumutat în Belgia, Alibec, comparat în 2008 de Mircea Sandu cu Van Basten, a profitat de şansa oferită de Gheorghe Hagi la Viitorul. „Sper să fiu convocat în continuare, voi munci tot mai mult. Mulţumesc colegilor şi sper să evoluez tot mai bine. Colectivul m-a ajutat foarte mult şi am fost foarte bucuros când am aflat de convocare. Sper să ne batem de la egal la egal cu Polonia, sunt mulţi jucători valoroşi şi în campionatul nostru”, consideră Alibec. Mezinul lotului convocat de Piţurcă este Mihai Bălaşa (18 ani împliniţi pe 14 ianuarie), fiul fostului jucător de la FC Argeş, Chindia Tîrgovişte şi FC Farul Constanţa, Cristi Bălaşa, jucător care a strâns 200 de prezenţe în Liga 1. „Sunt foarte bucuros şi sper să nu dezamăgesc. Prima persoană pe care am sunat-o, după ce am aflat, a fost tatăl meu. Prin evoluţiile de la lot şi din returul de campionat pot intra în vederile unei echipe de top din ţară”, a mărturisit şi fundaşul dreapta Mihai Bălaşa. În ceea ce-l priveşte pe Aurelian Chiţu, în vârstă de 21 ani, acesta se află în lotul Viitorului din 2009, începându-şi ascensiunea din Liga a III-a. „De mic am visat să joc la echipa naţională. Toţi suntem tineri şi avem şansa să arătăm că merităm să fim acolo. Este încununarea muncii de până acum. Nu ne aşteptam la această convocare, dar vestea a venit foarte bine. Este cel mai important moment din cariera mea şi vreau să profit de el”, a spus Chiţu. „Voi da tot ce pot pentru a rămâne şi pe viitor acolo. Nu mă aşteptam la această convocare, dar o primesc cu mare fericire. O concurenţă foarte mare cu Silviu Lung şi Bălgrădean, dar este în avantajul nostru pentru că putem creşte ca valoare”, a precizat şi portarul Alexandru Buzbuchi, considerat de Gheorghe Hagi viitorul portar al echipei reprezentative de seniori.