Puştii Viitorului, încrezători înaintea confruntării de la Buzău

Cele două victorii cu CF Brăila şi Dinamo II, dar şi egalul obţinut cu Săgeata Stejaru, au oferit încrederea de care tinerii jucători de la FC Viitorul aveau nevoie. Înaintea meciului cu Gloria Buzău, de sâmbătă, ora 11.00, în deplasare, în etapa a 11-a a ligii secunde, aceştia sunt convinşi că pot obţine un nou succes care să îi păstreze între cele mai bune formaţii ale Seriei 1. Unul din cei mai constanţi jucători în ultimele partide a fost fundaşul Marius Rusu, acesta profitând de absenţele lui Păcuraru, Ignat sau Posteucă şi achitându-se foarte bine de sarcinile primite. Deşi are doar 20 de ani, contactul cu eşalonul secund nu este o premieră pentru Rusu, el debutând în Liga a 2-a la mai puţin de 17 ani, la formaţia Inter Gaz Bucureşti. „Înainte de a veni la Viitorul am evoluat în Liga a 2-a, la Inter Gaz şi Progresul Bucureşti, unde l-am avut antrenor pe Marius Şumudică. Acum avem o serie bună şi ne dorim foarte mult să continuăm rezultatele din ultima perioadă. Cred că începem să ne exprimăm din ce în ce mai mult ca o echipă, începe să se creeze acea omogenitate. Ne cunoaştem mai bine decât la începutul campionatului, iar acest lucru cred că se observă şi în jocul nostru. În ce mă priveşte, chiar dacă în primele etape am evoluat şi fundaş dreapta şi central, acest lucru contează mai puţin. Încerc întotdeauna să îmi fac cât mai bine datoria acolo unde mi se cere“, a declarat Marius Rusu. Un alt jucător al Viitorului cu evoluţii bune în ultima perioadă este şi atacantul Nicolae Hertu. Autorul primului gol din meciul cu Săgeata Năvodari este încrezător că meciul de la Buzău va aduce noi puncte în vistieria formaţiei constănţene. „Toate partidele sunt grele, inclusiv aceasta de la Buzău. Vom merge să luăm cele trei puncte pentru că suntem pe val după rezultatele din ultima vreme. Mă bucur că am fost titular în ultimele trei partide, este un lucru pe care mi l-am dorit foarte mult şi pentru care am muncit. Din fericire pentru mine şi pentru echipă, am înscris şi când am intrat din primul minut, nu doar din postura de rezervă, când marcam în finalul jocurilor. Cu Pantelie este o luptă grea pentru titularizare pentru că este un jucător bun, cu multă experienţă, dar eu am de partea mea tinereţea şi dorinţa mare de afirmare. Este bine că există concurenţă pe posturi pentru că în acest mod putem progresa şi echipa are de câştigat“, a declarat atacantul Nicolae Hertu. Viitorul va efectua astăzi un nou antrenament la baza sportivă, iar după-amiază va pleca spre Buzău.