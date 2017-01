Puştii-minune ai fotbalului constănţean

Trădată de atacanţi la nivel de seniori, FC Farul are motive de speranţă pentru viitor. Gruparea de pe litoral are în curte doi dintre cei mai promiţători juniori din ţară, curtaţi de marile cluburi din Europa. Internaţionalii Denis Alibec şi Cosmin Matei au făcut senzaţie în tricoul naţionalei României under 17 la turneul de calificare la Campionatul European, dar nu intră încă în vederile antrenorului Ion Marin pentru echipa mare. Catalogat de Mircea Sandu drept “noul Van Basten”, Alibec a început fotbalul la Callatis Mangalia, dar înainte de a ajunge la FC Farul a făcut un scurt popas la Steaua. “Am dat probe la echipa din Ghencea cînd aveam 14 ani, dar nu am rămas decît trei luni. La fiecare meci, antrenorul îmi spunea că păcălesc fotbalul, aşa că am decis să mă întorc acasă. Sînt stelist, dar mă voi duce din nou în Ghencea doar dacă voi avea vreo şansă să ajung la echipa mare”, a povestit atacantul în vîrstă de 17 ani, care vine dintr-o familie de fotbalişti: “Bunicul, tatăl şi unchiul meu au făcut fotbal de performanţă, chiar dacă nu au reuşit să ajungă la nivel înalt”. Elev la Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”, Alibec a fost ajutat financiar de conducerea Farului, care i-a asigurat transportul de la Mangalia la Constanţa timp de doi ani. Recent, s-a mutat la minihotelul de la stadion, unde este supravegheat de antrenorul său de la grupa de juniori, Ştefan Petcu.

Interesul unor grupări importante din fotbalul european, cum ar fi Inter Milano sau AS Roma, nu l-a entuziasmat prea tare. “Nu mă gîndesc să plec la o vîrstă atît de fragedă, mai am de crescut. Am un impresar italian, cu care am semnat un contract după primul turneul de calificare al naţionalei de juniori, din Germania. M-a remarcat la meciul cu Suedia şi am stabilit o colaborare. Îmi doresc să joc la Farul, chiar dacă pînă acum nu am avut şansa nici măcar să mă antrenez cu echipa mare. Dacă se va considera că merit, poate voi ajunge şi acolo. Nu mi-ar fi teamă să intru pe teren, chiar dacă am doar 17 ani. Atît are şi Krkic şi este titular la Barcelona. Cred că punctele mele forte sînt fuleul, forţa şi şutul cu piciorul stîng, dar mai am de lucrat la viteză şi la tehnică”, a spus Alibec, adăugînd că regretă faptul că naţionala under 17 a ratat prezenţa la turneul final al Campionatului European: “Am avut mult ghinion, mai ales că sînt prima generaţie care a ajuns într-o fază aşa avansată după două decenii de pauză. La sfîrşitul turneului au venit Mircea Sandu şi Belodedici şi ne-au felicitat pe toţi pentru joc, dar rămîne amărăciunea că am ratat calificarea”.

“Micul Hagi”

La nici 17 ani, Cosmin Matei este considerat una din piesele de bază ale naţionalei under 17, fiind jucătorul în jurul căruia se ţese jocul de pase al echipei. Mijlocaş coordonator, juniorul Farului a fost asemănat cu Hagi pentru driblinguri, dar mai ales pentru fantezia sa pe teren. Ca şi Alibec, a trezit interesul unor formaţii puternice din fotbalul european. “Nu am primit nicio ofertă, doar am citit prin ziare. Normal că mi-aş dori să ajung la un club mare din Europa, dar pentru moment mă gîndesc doar să muncesc mai mult şi să ajung în prima ligă. Sînt mijlocaş ofensiv şi mi s-a spus că am sclipiri în joc, dar asta nu înseamnă că nu fac faza defensivă”, a spus Matei. Venit de la Tîrgovişte în urmă cu aproape trei ani, juniorul Farului s-a obişnuit cu depărtarea de casă. “Este destul de greu, dar trebuie să faci sacrificii pentru a te realiza. Părinţii nu îi văd decît în vacanţe pentru că mama este în Italia, iar tata în Spania”, a mărturisit Matei, adăugînd că este dezamăgit de ratarea calificării la turneul final: “Am făcut un turneu bun, dar am fost lipsiţi de noroc. Dacă am fi fost puţin mai şmecheri în meciul cu Spania, terminam pe primul loc”.

“Şlefuiţi” de Ştefan Petcu

Cei doi puşti minune ai Farului sînt “şlefuiţi” la grupa de juniori de fostul mare jucător al formaţiei de pe litoral, Ştefan Petcu. “Sînt doi elevi cuminţi şi muncitori, cărora le place fotbalul, lucru extrem de important. Trebuie să înţeleagă însă că aceasta este şansa lor de a reuşi în viaţă şi de a-şi ajuta părinţii. Au calităţi excepţionale pentru vîrsta lor, dar trebuie să rămînă cu picioarele pe pămînt şi să nu le intre fumurile în cap. Trec printr-o perioadă bună, însă am văzut mulţi juniori talentaţi care s-au pierdut înainte să ajungă la seniori pentru că nu am muncit aşa cum trebuia”, a explicat tehnicianul constănţean.