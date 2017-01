"Putem deveni campioni mondiali"

Selecţionerul Jurgen Klinsmann a declarat că Germania are forţa să devină campioană mondială în acest an, chiar dacă are o echipă tînără şi care se află încă în perioada de formare: "Sînt foarte fericit şi foarte mîndru de această echipă şi sînt recunoscător acestui public minunat. Sînt foarte mîndru de aceşti tineri, pentru că astăzi am avut pe teren cinci jucători care ar putea juca încă la naţionala under-21. Această echipă crede în ea tot timpul şi trimite un mesaj foarte puternic: poate deveni campioană mondială. Sîntem în plină dezvoltare iar ceea ce am realizat în ultimii doi ani este formidabil". Germania a obţinut calificarea în semifinalele Cupei Mondiale pe care o găzduieşte după ce a învins, vineri, în sferturi, cu scorul de 5-3, după executarea loviturilor de departajare, reprezentativa Argentinei.

"Am crezut mereu în noi şi am fost absolut siguri că vom reveni, chiar dacă eram conduşi cu 1-0. Am avut un meci greu, dar victoria este meritată pentru că ne-am creat cele mai mari ocazii şi am dat dovadă de rezistenţă şi de forţă mentală. Vrem să devenim campioni mondiali, dar ştim că de fiecare dată vom trăi un coşmar şi că va trebui să supravieţuim de fiecare dată", a completat Klinsmann. Selecţionerul german a lăudat şi prestaţia portarului Jens Lehmann, care a apărat două dintre cele patru lovituri de la 11 metri executate de argentinieni, subliniind că nu regretă faptul că l-a titularizat între buturi pe jucătorul de la Arsenal, în detrimentul lui Oliver Kahn. "Avem în Jens Lehmann un mare portar, care a apărat deja numeroase penaltiuri în cariera sa. A făcut-o şi astăzi de două ori şi mulţumită acestui fapt sîntem în semifinale", a punctat Jurgen Klinsmann.