Puterea dăunează...

Portocaliii constănţeni suferă de o boală din ce în ce mai des întâlnită pe meleagurile mioritice ale politicii: „ciolănită acută prin eliminarea adversarului”. Primul diagnostic a fost dat undeva prin 2005, când la pedeliştii constănţeni apăreau primele semne ale acestei boli. Erupţia bolii a continuat, contaminând tot mai mulţi din membrii de partid. Toată lumea spunea în 2008 că această boală a atins apogeul atunci când PDL Constanţa a fost divizat chiar din interior, pierzând cam tot ce însemna alegeri pe plan local. Medicamentele trimise de la conducerea centrală nu au făcut decât să ţină în frâu această boală până acum când aceiaşi membri PDL participanţi la revoluţia internă din 2008 au început să se mănânce între ei pentru a pune mâna pe putere. Cele două tabere contaminate folosesc mijloacele pe care le au la îndemână pentru a-şi asigura victoria finală. Tabăra cu tente liberale care o propune pe Maria Stavrositu pentru conducerea organizaţiei municipale PDL Constanţa susţine că organizarea Consiliului de Coordonare Local (CCL) ce va avea loc sâmbătă, cu începere de la ora 10.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor, este perfect statutară. „Noi nu am făcut decât să respectăm statutul şi calendarul stabilit de Biroul Permanent Judeţean (BPJ). Data alegerilor a fost stabilită încă de la începutul lunii mai. Tot ceea ce face preşedintele Banias poate fi pus sub semnul întrebării”, a declarat, vineri, Maria Stavrositu. De cealaltă parte, preşedintele interimar al PDL Constanţa, Mircea Banias, a convocat joi, prin membrii pe care îi controlează, o şedinţă fulger a Biroului Permanent Local (BPL). Cei 15 membri care s-au adunat, potrivit datelor furnizate, au decis anularea CCL-ului de sâmbătă. Iată atitudinea unui partid aflat la Guvernare care, după părerea multora, are zilele numărate. Fără a lua în seamă protestele din ultimele zile şi faptul că membrii de rând ai PDL au ajuns să îşi dea foc la carnetele de partid, cei ce conduc destinele acestui partid la Constanţa se preocupă numai de propriile interese şi funcţii, fiind surzi şi orbi la tot ceea ce se întâmplă în jurul lor. Conform celor spuse de o parte a conducerii PDL Constanţa, sâmbătă la Casa de Cultură vor avea loc alegeri pentru organizaţia municipală, unde şi-a anunţat prezenţa şi Elena Udrea, coordonatorul organizaţiei judeţene de la nivel central. Având în vedere situaţia creată, există toate premisele să avem parte de un nou circ politic cu stal portocaliu.