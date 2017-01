Puterea de cumpărare a românilor, cu 60% sub media europeană

PIB pe cap de locuitor din România, indicator al puterii de cumpărare, s-a situat anul trecut cu 59% sub media UE, depăşind doar Bulgaria şi situîndu-se sub nivelul ţărilor candidate la aderare, Croaţia şi Turcia, potrivit Eurostat. Cetăţenii bulgari sînt cei mai săraci din blocul comunitar, cu un PIB pe cap de locuitor cu 62% sub media celor 27 de state membre, în timp ce candidatele Croaţia şi Turcia au înregistrat niveluri cu 44%, respectiv 58% sub UE, se arată într-un comunicat al instituţiei. Cel mai mare PIB pe cap de locuitor, exprimat prin puterea de cumpărare, a fost înregistrat în Luxemburg, situîndu-se cu 276% peste media comunitară, în mare parte datorită numărului ridicat de cetăţeni europeni care lucrează în acest stat, însă nu sînt înregistraţi ca locuitori, precizează Eurostat. Locuitorii din Spania, Italia, Grecia şi Cipru s-au situat în apropierea mediei UE, în timp ce Suedia, Danemarca, Belgia, Finlanda, Marea Britanie, Germania sau Franţa au înregistrat valori cu 10-30% peste medie. În afară de Luxemburg, cele mai ridicate niveluri ale PIB pe cap de locuitor s-au înregistrat în Irlanda şi Olanda. Slovenia, Cehia, Malta, Portugalia şi Estonia s-au situat cu 10-30% sub media comunitară, în timp ce Slovacia, Ungaria, Lituania, Letonia şi Polonia au înregistrat niveluri cu 30-50% sub medie. În raportul Biroului pentru Statistică al Uniunii Europene - Eurostat se arată că Bulgaria şi România sînt cele mai sărace state membre ale Uniunii