Puterea nu se hotărăşte asupra Parlamentului unicameral

Cu toate că preşedintele Traian Băsescu a susţinut, sus şi tare, că doreşte un Parlament unicameral, acest deziderat fiind una din temele de campanie ale şefului statului, susţinut de PDL, odată trecută „febra” campaniei prezidenţiale, democrat liberalii încep, încet - încet, să-şi exprime gândurile cu voce tare. Printre vocile critice din PDL se numără cea a eurodeputatului PDL Cristian Preda, care şi-a prezentat, pe blog, propria viziune privind modul în care trebuie să arate Parlamentul. Preda respinge varianta unui Parlament unicameral, propunând menţinerea bicameralismului, o Cameră a Deputaţilor formată din 282 de aleşi şi un Senat de 32 de membri care să reprezinte regiunile sau judeţele. „În privinţa Parlamentului, susţin în continuare că avem nevoie de bicameralism, dar diferit de cel de astăzi: cred că am putea avea un sistem în care camera inferioară reprezintă cetăţenii, iar cea superioară, judeţele (sau regiunile sau în ce fel li se va spune după reforma administrativă). Consider că avem nevoie de o reprezentare nu doar a intereselor individuale, ci şi de una a intereselor colective, construită la nivelul entităţilor politico-administrative în curs de amenajare. Dincolo de argumentul tradiţiei, important şi el, cred că o cameră nu e de ajuns pentru o bună reprezentare. Ştiu că al doilea referendum din 2009 a avut ca temă renunţarea la bicameralism, dar consider că e posibilă găsirea unei soluţii alternative”, scrie pedelistul. Preda nu se arată însă prea optimist că partidele vor ajunge la consens în privinţa reformei constituţionale.