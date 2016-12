Putin acuză SUA că au ajutat separatiştii ruşi

23:03:20 / 28 Aprilie 2015

CORECT

SUA au ajutat multi teroristi si criminali in numele democratiei. Fascistii germani au fugit in SUA si au devenit savanti si politicieni democrati. Rusia a prins toti tradatorii si teroristii si i-a executat pe loc. Israelul l-a depistat pe fascistul Eichmann in Argentina si l-a ucis,iar cand a vrut sa-l ucida si pe criminalul de razboi dr.Mengele,a fost oprit de SUA. Iata cine sunt marii democrati ai planetei,slugile criminalilor si teroristilor.