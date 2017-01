Putin avertizează Europa

15:19:24 / 11 Aprilie 2014

Si Ponta... Ponta ce zicea? Ca a fost pe la Moskva.

Iata cum si stirea asta se sparge iarasi in devla tampitului Tonta. Tontalaul n-a participat la ultima consfatuire a planului gazoductului Nabucco si asta a dus la esecul realizarii acestuia, oferindu-i lui Putin ocazia de a realiza tot ceea ce a facut in ultima luna si jumatate! Pentru ca, daca ramanea Nabucco in proiect... nu mai facea asta manevrele astea "strategice". Toata smecheria asta tine de gaz, gazul din Marea Neagra si platoul continental al Ucrainei, gurile Dunarii si platoul continental si rafinariile din Romania. Noapte buna Ponta si p.s.d. acolo va e locul. In intunericul prostiei. De aia sunteti corupti: ca daca n-ati fura, tot coate goale ramaneati! Asa sunteti doar carpe-n cur.