Putin cere o coaliţie internaţională împotriva terorismului şi extremismului

00:41:34 / 06 Septembrie 2015

imigranti

Tatucul tzar Putin cam greseste. USA are cel putin un milion de immigranti ilegali. Acum se discuta, inaintea alegerilor din 2016, ca o platforma pentru Republicani, anularea ordinului executiv al lui Obama sa dea rezidenta la cei cam 20 de milioane de ilegali. Refugiatii ce au "cotropit" Europa se duc pentru o viata mai buna, in siguranta, pentru libertate. cum sa nu-i intelegi? Cel putin eu, care am sarit de pe vapor in lumea libera....