Putin continuă să fie popular în Rusia

Preşedintele rus, Valdimir Putin, care a împlinit, ieri, un an de când a fost ales la Kremlin, pentru al treilea mandat, rămâne popular în rândul ruşilor, în pofida unei însăpriri a puterii faţă de opoziţie, în decursul acestui an. Fostul agent KGB, în vârstă de 60 de ani, a fost ales la 4 martie 2012, cu 63,6% din voturile exprimate, pentru al treilea mandat de preşedinte, după ce a deţinut postul de premier în perioada 2008-2012. El s-a confruntat, totuşi, în acest an, cu o mişcare de contestare fără precedent de când a devenit şef al statului, în 2000. Acestei mişcări de contestare, puterea i-a răspuns cu o serie de legi considerate represive de către opoziţie. De asemenea, o serie de opozanţi sunt vizaţi, de atunci, de anchete şi riscă, în unele cazuri, pedepse grele cu închisoarea. În pofida acestor lucruri, aproximativ 65% dintre ruşi apreciază că Valdimir Putin a făcut mai mult bine decât rău de când se află la putere, potrivit unei anchete realizate în februarie, de institutul independent Levada. Potrivit acestui sondaj, 36% dintre persoanele intervievate apreciază că el a reuşit să redea Rusiei statutul de mare putere, 28% apreciază că a crescut salariile, pensiile şi bursele, iar 24% consideră că a reuşit să zdrobească separatismul în Rusia. În schimb, 43% cred că şeful statului a eşuat să asigure o repartiţie echitabilă a bogăţiilor între ruşi.