Putin crede că euro va supravieţui

Preşedintele rus, Vladimir Putin, se aşteaptă ca euro să supravieţuiască, în pofida actualelor dificultăţi financiare din Zona Euro. ”Convingerea noastră este că bazele economiei europene, ceea ce reprezintă principalul lucru, în cele din urmă, vor permite supravieţuirea monedei unice europene”, a declarat Putin într-o conferinţă de presă, marţi, după convorbirile cu premierul luxemburghez, Jean-Claude Juncker, preşedintele Eurogrupului. Rusia, care are o mare parte din rezervele sale internaţionale investite în euro, este conştientă totodată de riscuri, a afirmat Putin. Dar, a adăugat liderul de la Kremlin, CE şi alţi jucători-cheie din Zona Euro s-au angajat în ce priveşte ameliorarea situaţiei. ”Avem încredere în legătură cu această poziţie”, a mai spus Putin.

Putin a apreciat ieri că ”a venit timpul pentru puterile mondiale să tragă învăţămintele efectelor politicii lor din Orientul Mijlociu şi din Africa de Nord şi să înceteze ingerinţele”. Preşedintele rus a făcut declaraţia în timpul unei ceremonii la Kremlin în care i-a acreditat pe noii ambasadori străini. ”Aceste politici seamănă instabilitate şi haos. Evenimentele ne-au oferit, în ultimele perioade, proba acestei certitudini. Este timpul de a trage învăţămintele”, a adăugat Vladimir Putin. ”Adunarea Generală a ONU, care se desfăşoară acum la New York, este o ocazie bună de a conştientiza necesitatea de a respecta regulile ONU, între care principiile de respectare a suveranităţii şi egalităţii tuturor statelor”, a mai declarat el. Preşedintele rus nu a făcut referire în mod direct la conflictul sirian, dosarul cel mai arzător în care Moscova se opune occidentalilor dar a subliniat că aceste observaţii se refereau în particular la crizele Orientului Mijlociu şi din Africa de Nord. ”Incitarea sub orice formă la violenţă, pentru a îndepărta de la putere un regim, nu conduce decât la impas. Violenţa generează violenţă”, spune el. Rusia, care dispune de drept de veto în Consiliul de Securitate al ONU, în calitate de membru permanent, se opune hotărât la orice politică de ingerinţă.

ACORD COMERCIAL CU NATO NATO speră să semneze primul acord comercial cu Rusia, de folosire a bazei de tranzit Ulianovsk, pentru retragerea forţelor sale din Afganistan, în următoarele luni, a declarat, ieri, un purtător de cuvânt al Alianţei. Cantitatea enormă de materiale care vor trebui transportate din Afganistan înseamnă că NATO va avea nevoie de toată infrastructura pe care o are, a explicat purtătorul de cuvânt Robert Pshel. Centrul de tranzit nu va fi o bază militară a NATO, ci va fi folosit numai pentru retragerea materialelor neletale. Sunt şanse mari ca NATO să folosească aeronave ruseşti pentru a transporta materialele din Afganistan la Ulianovsk.

RACHETĂ NOUĂ Forţele Aeriene ruse vor utiliza, începând cu 2013, noua rachetă de croazieră Raduga H-101, cu rază lungă de acţiune. Noua rachetă, care în prezent este testată, poate atinge ţinte cu o marjă de eroare de maxim zece metri, pe o rază de până la 10.000 de kilometri, precizează ziarul ”Izvestia”. În prezent, bombardierele ruse sunt dotate cu rachete de croazieră de tip H-555, care au o marjă de eroare de 25-30 de metri. Racheta subsonică H-101 se ghidează folosind sistemul de navigaţie rusesc Glonass. Racheta va avea 400 de kilograme şi o rază de acţiune mai lungă decât versiunile precedente.

Agenţia rusă de export de armament Rosoboroneksport a vândut în străinătate echipamente militare în valoare de circa şapte miliarde de dolari, în primele nouă luni ale lui 2012, a anunţat, ieri, şeful holdingului rus Rostehnologhi, Serghei Cemezov. Exporturile de arme şi materiale de apărare ar urma să ajungă la 11 miliarde de dolari, în acest an, a anunţat Cemezov.