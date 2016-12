Putin este cel mai apreciat politician în Rusia

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este, pentru al zecelea an consecutiv, lider al topului primelor zece personalități politice din țara sa, acumulând un număr record de voturi - circa 81% - în acest an, potrivit unui sondaj realizat de Centrul pentru Studierea Opiniei Publice din Moscova (VȚIOM). Popularitatea președintelui rus a crescut semnificativ în acest an, față de 2013, când a fost votat de 66% dintre ruși. El este urmat în acest clasament anual de premierul Dmitri Medvedev, care a acumulat 28% din voturi, în timp ce pe locul trei s-a plasat ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, cu 26% din voturi. Pe locul patru se situează ministrul de Externe, Serghei Lavrov (cu 21%, față de 8% în 2013). Liderul Partidului Liberal Democrat (LDPR, naționalist) Vladimir Jirinovski s-a plasat pe poziția a cincea (15%) în acest top intern. Sondajul a fost efectuat în perioada 13-14 decembrie, pe un eșantion de 1.600 persoane, în 132 de localități din 46 de regiuni ale Federației Ruse, având o marjă de eroare de 3,5%.

Preşedintele rus îşi va petrece seara de Anul Nou împreună cu familia, a informat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Acesta a confirmat că Putin va ţine şi un discurs de Revelion, din Moscova. Peskov nu a precizat însă despre care familie a lui Putin este vorba, în contextul în care preşedintele rus a confirmat recent că este din nou îndrăgostit, el divorţând mai devreme anul acesta de cea care i-a fost soţie timp de 30 de ani, Liudmila. Vladimir Putin şi Liudmila, în vârstă de 56 de ani, au două fiice împreună, Ekaterina şi Maria. La mijlocul lunii decembrie, preşedintele rus, de obicei foarte discret în privinţa vieţii sale private, şi-a surprins auditoriul în cursul conferinţei sale de presă anuale, mărturisind că este îndrăgostit.