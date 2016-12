Putin: Fiecare națiune are dreptul inalienabil la propria ei cale de dezvoltare, inclusiv Ucraina

Fiecare națiune are dreptul inalienabil la propria cale de dezvoltare, inclusiv Ucraina, a declarat președintele rus Vladimir Putin, în discursul său anual despre starea națiunii, în fața camerelor reunite ale Adunării Federale - Duma de Stat și Consiliul Federației - după un an marcat de anexarea Crimeii, sancțiunile occidentale pentru rolul Moscovei în criza din Ucraina și încetinirea economiei, potrivit TASS și Efe. Economia Ucrainei are nevoie de ajutor pentru aplicarea reformelor, dar partenerii din Occident nu se grăbesc să facă aceasta, a spus Putin. Aproximativ o mie de persoane, inclusiv deputați și senatori, membri ai guvernului, judecatori și guvernatori s-au reunit joi în Sala Sf. Gheorghi a Kremlinului pentru a asista la discursul anual al președintelui rus, care a început la ora locală 12.00 (09.00 GMT). Experți și deputați au subliniat deja că în discursul său tradițional, care marchează conturul politic al țării pentru anul viitor, Putin nu va putea ignora situația dificilă cu care se confruntă economia Rusiei, la porțile unei recesiuni ca urmare a scăderii prețului petrolului și a sancțiunilor occidentale, scrie Efe. Ei se așteaptă ca Putin să anunțe măsuri de stabilizare a economiei și a rublei, care în ultimul an a pierdut aproape jumătate din cotația față de principalele valute internaționale.