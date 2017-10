Putin își elimină contracandidații

Comisia electorală din Rusia l-a avertizat pe Aleksei Navalnîi că va fi eligibil abia începând din anul 2028 din cauza trecutului său judiciar, spulberând încă o dată speranțele acestuia de a-l concura pe Vladimir Putin la alegerile prezidențiale din luna martie a anului viitor. Opozantul rus de 41 de ani, care urmează să iasă duminică din închisoare pentru a treia oară în acest an, duce o campanie electorală în întreaga Rusie în ultimele luni, în pofida avertismentelor repetate din partea autorităților că nu-i va fi acceptată candidatura. "Când va sosi acest termen, spre anul 2028 plus cinci luni, va putea fi candidat cu drepturi depline. Are toată viața înaintea lui și are cărțile în mână", i-a comunicat președinta Comisiei electorale, Ella Pamfilova, respingându-i orice ambiție prezidențială pentru mai bine de zece ani. Navalnîi insistă însă că are dreptul să se prezinte la alegeri, bazându-se pe Constituția rusă, care asigură că oricine poate fi candidat dacă nu se află în detenție.

Avocat cunoscut pentru anchetele sale asupra corupției în rândul elitelor politice, opozantul a denunțat dintotdeauna o acuzație "fabricată din "motive politice evidente", vizând să-l împiedice să candideze împotriva lui Putin. El a contestat o condamnare la trei ani și jumătate de închisoare cu suspendare pentru deturnare de fonduri, iar Curtea Europeană pentru Drepturile Omului i-a dat parțial dreptate marți, considerând procesul neechitabil și condamnând statul rus să-i achite 10.000 de euro daune morale. "Am câștigat. Mulțumim tuturor pentru sprijinul vostru. Procesul nu a fost montat decât într-un singur scop: să împiedice lupta mea împotriva corupției și să exercite presiuni asupra familiei mele", a comentat pe site-ul său de internet Navalnîi. Avocata sa, Olga Mihailova, a arătat că intenționează să sesizeze Curtea Supremă rusă pentru a anula condamnarea. La rândul său, Ministerul Justiției și-a exprimat dezacordul cu CEDO privind existența încălcărilor de procedură, precizând că își va exprima până în trei luni poziția cu privire la un eventual recurs. CEDO a adoptat o decizie în favoarea opozantului rus și în februarie 2016, când a apreciat de asemenea drept arbitrară condamnarea din 2013 în dosarul care îl împiedică în prezent să candideze. Curtea Supremă rusă a anulat apoi această condamnare și a retrimis dosarul primei instanțe, unde sentința inițială a fost confirmată.