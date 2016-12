Puţin mai bogat decât în octombrie

Ministrul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Adriean Videanu, are cu 28.863 de lei şi cu circa 2.000 de euro mai mulţi bani în patru conturi bancare deschise în anii 2003 şi 2004, potrivit noii declaraţii de avere, actualizată ieri. Potrivit acesteia, Videanu are patru conturi deschise la Raiffeisen Bank, în care are 64.066 de lei, comparativ cu un total de 35.203 lei menţionat în declaraţia de avere datată 15 octombrie. De asemenea, ministrul are în două conturi 4.552 de euro, faţă de 2.554 de euro în urmă cu două luni, precum şi 30 de dolari. Ministrul Economiei nu deţine autovehicule şi nu are datorii. (R.N.)