Putin, mai periculos decât Stalin

Preşedintele rus Vladimir Putin are potenţialul să fie la fel de "periculos" ca Iosif Stalin, iar Marea Britanie este necesar să examineze urgent mijloacele de a opri ameninţarea unui nou Război Rece, a declarat fostul ministru britanic al Apărării Bob Ainsworth, citat de publicația The Guardian. Potrivit ziarului britanic, fostul parlamentar laburist a îndemnat la o nouă revizuire a capabilităţilor în domeniul Apărării înainte de alegeri, avertizând că Rusia reprezintă o ameninţare la adresa păcii mai mare decât gruparea Statul Islamic (SI) în Irak şi Siria. "Niciun lider al vreunei mari puteri nu s-a purtat atât de agresiv, în mod deschis, de la Stalin, în perioada postbelică, iar din păcate Putin va fi mulţumit de această comparaţie", spune acesta. "El (Putin- n.r.) a spus că dispariţia Uniunii Sovietice a fost una dintre cele mai mari tragedii ale secolului al XX-lea şi îşi revendică rolul de a acţiona în numele minorităţilor ruse din alte state", adaugă fostul ministru britanic al Apărării. În contextul în care există minorităţi ruse în toate fostele republici sovietice şi dincolo de acestea, Putin revendică, în mod teoretic, dreptul de a se amesteca în afacerile tuturor statelor independente din Europa de Est. "Politicile lui Stalin au împins lumea în Războiul Rece. Putin are potenţialul să fie la fel de periculos", a subliniat Ainsworth.