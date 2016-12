Putin nu are telefon mobil şi nu răspunde niciodată la cel de acasă

Premierul Rusiei, Vladimir Putin, a dezvăluit că nu are telefon mobil şi că nu răspunde niciodată la telefonul de acasă, informează Russia Today. În cursul întâlnirii cu angajaţii uzinei Norilski Nikel, Putin a şocat audienţa, declarând că nu are telefon mobil. “Nu am telefon mobil, nu folosesc aşa ceva”, a răspuns Putin după ce cineva l-a întrebat ce marcă de telefon deţine. “Dacă aş avea telefon mobil, ar suna permanent. În plus, nu răspund niciodată la telefonul de acasă”, a explicat Putin. Spre deosebire de Putin, preşedintele rus, Dmitri Medvedev, este pasionat de tehnologiile de nouă generaţie, el devenind primul posesor de iPhone 4G din Rusia.