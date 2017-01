Putin pleacă din Bulgaria cu mai multe contracte energetice importante

Mai multe contracte importante în domeniul energiei au fost semnate vineri, în timpul vizitei preşedintelui Vladimir Putin în Bulgaria, ţară care vrea să profite de poziţia sa strategică în Balcani, deşi este criticată că ar putea deveni un “cal troian” al Rusiei în regiune. Astfel, cele două ţări au semnat un contract enorm pentru construirea unei centrale nucleare la Belene, în nordul ţării, de o valoare totală de patru miliarde de euro. Este prima realizare a grupului rus Atomstroiexport într-o ţară a UE. Consorţiul franco-german Areva/Siemens, subcontractant al Atomstroiexport, va furniza echipamentele de securitate. Centrala, care ar trebui să fie finalizată în 2012, va funcţiona cu două reactoare de 1.000 MW de tip VVER cu apă presurizată, un model nou (V-466), care nu a mai fost instalat pînă în prezent în Europa. Atomstroiexort foloseşte acest model la construcţia a două centrale din China şi India, a precizat Compania Naţională de Electricitate bulgară (NEC). Cu această nouă centrală, Bulgaria speră să îşi recapete poziţia de mare exportator de energie, pierdută după închiderea parţială, la sfîrşitul anului 2006, a centralei de la Kozlodui, la cererea UE, din motive de securitate.

Un progres neaşteptat a intervenit şi în ceea ce priveşte participarea bulgară la proiectul ruso-italian al conductei de gaze South Stream, în discuţiile de ultim moment. Astfel, Bulgaria şi Rusia au semnat un acord în valoare de 1,4 euro pentru participarea Bulgariei la acest proiect, după ce condiţiile bulgarilor au fost acceptate in extremis de Moscova, potrivit Sofiei. Gazoductul, care pleacă din Rusia, trece pe sub Marea Neagră şi prin Bulgaria, unde se bifurcă spre nord-vest şi spre sud-vest. Conducta va putea livra pînă la 30 de miliarde de metri cubi de gaz pe an pieţelor europene. “Este important că părţile au acceptat un compromis. Proiectul reflectă un echilibru al intereselor şi permite un progres asupra acestui subiect dificil”, a declarat Dmitri Medvedev, preşedintele Gazprom şi probabil succesor al lui Putin, după reuniunea cu premierul socialist bulgar, Serghei Stanişev.

Pe de altă parte, a fost semnat şi un acord tripartit pentru înfiinţarea unei companii mixte pentru proiectul oleoductului Burgas-Alexandropolis, care să transporte petrol rus de la Marea Neagră la Marea Egee. Bulgaria, Rusia şi Grecia au încheiat, în martie 2007, la Atena, un acord pentru construcţia acestei conducte de petrol, care va traversa 150 de kilometri din teritoriul bulgar şi aparţine în proporţie de 51% părţii ruse. Rusia şi Bulgaria au semnat, de asemenea, un acord pentru construcţia unei legături feribot-tren între portul bulgar Varna şi portul rus Kavkaz, un program de cooperare în domeniul culturii, educaţiei şi ştiinţei şi un plan de acţiune în domeniul turismului.

Vizita lui Vladimir Putin a provocat primele manifestaţii din Bulgaria împotriva unui lider rus, ţara fiind în mod tradiţional legată de Rusia, căreia i-a fost cel mai fidel aliat în fostul bloc comunist est-european. Totuşi, joi, manifestaţiile nu au reuşit să adune decît o mie de persoane. “Prin enorme investiţii în infrastructura energetică, Rusia urmăreşte să îşi restabilească influenţa în fostele teritorii ale imperiului sovietic”, a apreciat politologul Ognian Mincev, directorul Institutului de Studii Regionale şi Internaţionale de la Sofia. “Proiectul South Stream va goli de sens proiectul Nabucco, preferat de UE şi la care ia parte şi Bulgaria şi care ar trebui să fie o alternativă pentru livrările de gaz din Asia Centrală către Europa”, a adăugat el. La rîndul său, preşedintele bulgar, Gheorghi Părvanov, a dat asigurări că “graţie acordurilor semnate, Bulgaria va deveni un factor strategic de dezvoltare a politicii energetice europene”. Din punctul său de vedere, “a spune că Bulgaria trebuie să aleagă între UE şi Rusia este o falsă dilemă”.