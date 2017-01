În linii mari, favoritele şi-au impus supremaţia în această primă etapă a competiţiei naţionale. Excepţiile s-au consemnat la Chirnogeni, Cobadin şi Cernavodă. De altfel, nici un meci nu s-a tranşat după penalty-uri, şi doar două au necesitat prelungiri. Rezultatele înregistrate - marţi: Fulgerul Chirnogeni (C. Jud. Sud) - Gloria Albeşti (L. IV Est) 4-2!; Unirea Topraisar (L. IV Est) - Sparta Techirghiol (L IV Est) 1-5; Aurora 23 August (L IV Est) - Farul Tuzla (L IV Est) 11-3; Viitorul Cobadin (L IV Vest) - Gloria Băneasa (L IV Vest) 5-3!; Prima 02 Agigea (L IV Est) - CS Eforie (L IV Est) 0-3; Perla Basarabi (L IV Vest) - CSM Medgidia (L IV Vest) 1-4; Victoria Cumpăna (L IV Est) - ITC (L IV Vest) 4-2; Cariocas Constanţa (L IV Est) - AS Dumbrăveni (C. Jud. Sud) 4-2; miercuri: Voinţa Săcele (C. J. Nord) - Steaua Cogealac (L IV Est) 2-3, după prelungiri; Viitorul II Cobadin (C. J. Sud) - Dunărea Ostrov (L IV Vest) 0-2; Axiopolis Cernavodă (C. J. Nord) - Viitorul Nisipari (L IV Vest) 5-0!; Sportul Tortomanu (C. J. Nord) - General Concrete Cernavodă (L IV Vest) 2-1, după prelungiri!; Viitorul Vulturu (C. J. Nord) - Carsium Hîrşova (L IV Vest) 4-11; Recolta Negru Vodă (C. J. Sud) - Callatis II Mangalia (L IV Est) 2-8; Aripile M. Kogălniceanu (L IV Vest) - Ştiinţa Poarta Albă (L IV Vest) 3-0. Joi s-a disputat partida AS Municipal Constanţa (amatori) - Inter Năvodari (L IV Est) 7-0 (la pauză 3-0). Pentru Municipal au marcat Gabi Stan - 2, Mihai Baicu - 2, Viorel Covrig - 2 şi Ionuţ Florea.