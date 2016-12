Puya şi Guess Who la... „Folk You! Florian Pittiş”!

Festivalul „Folk You! Florian Pittiş” se pregăteşte deja de... plajă! Ca şi în anii precedenţi, ediţia din acest an, cea de-a şaptea, se va desfăşura tot la Vama Veche, între 21 şi 24 iulie. Pentru ca prostul gust să atingă cote catastrofale, Asociaţia Mişcarea de Rezistenţă, organizatorul evenimentului, include pe afişul tradiţionalului festival de folk din această lună, printre nume consacrate ale folk-ului românesc, precum Tudor Gheorghe, Baniciu sau Alifantis, „invitaţi speciali” precum... Puya sau Guess Who! Pentru că intrarea este liberă, iubitorii folk-ului trebuie să fie convinşi că vor fi în minoritate în faţa invaziei unui public care nu are nimic de-a face cu spiritul unui astfel de festival sau loc.

În 2005, pe vremea când specificul Vămii nu era încă afectat de ţigănia actuală, Florian Pittiş declara deschisă, prin „Folk You!”, „mişcarea de rezistenţă împotriva prostiei revărsate”. „Micuţul „dig” ridicat în 2005 împotriva falsului şi kitsch-ului a devenit acum baraj. Folk-ul a rămas în continuare portdrapelul mişcării, dar scena s-a lărgit, s-a extins, pentru toate genurile şi speciile muzicale care au ceva original de spus”, spun elogios, în comunicate, organizatorii, însă în mod contrar stindardului agitat, anul trecut au produs un imens scandal prin decizia de a accepta ca sponsor principal controversata firmă Roşia Montană Gold Corporation (RMGC), inamicul public no. 1 al ecologiştilor din România. Regretatul „Moţu” încerca, la vremea aceea, să identifice şi să definească genul care a consacrat Festivalul „Folk You!”: „Ce să însemne folk-ul? Un om cu o chitară? Asta s-ar putea să însemne şi blues-ul. Un om care îşi cântă propriile compoziţii? Şi la blues se întâmplă lucrul ăsta. Folk este destul de apropiat de folclor... Să fie oare nevoia de cultură a unor oameni care şi-au pierdut calitatea de ţărani şi n-au dobândit-o încă pe cea de orăşeni? Să fie o întoarcere la origini, pentru că în antichitate, versurile rostite erau acompaniate de un instrument, ceea ce se numeşte melopee? Folk-ul să însemne numai cântecele de protest? O melodie populară cu autor cunoscut? Cine ştie?! S-ar putea să însemne toate la un loc...“. În replică la programul din 2011 a Folk You 2011, numeroşi vamaioţi propun un imn al acestei ediţii, ce poate fi descărcată online de la adresa http://www.youtube.com/watch?v=0tkS54GUZuI .