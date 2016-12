Puya şi Paraziţii fac show la Constanţa

Constănţenii amatori de muzică hip-hop vor avea parte de o seară de vineri incendiară, pentru că în două dintre cluburile de la malul mării sunt aşteptaţi cei de la Paraziţii, trupa pe a cărei muzică au crescut generaţii de adolescenţi şi Puya, cel care a reuşit, în 2009, performanţa de a fi cel mai difuzat artist român la radio şi TV. Mâine seară, pe scena clubului Two vor face show cei mai buni raperi din România, Cheloo, Ombladon şi FreakaDaDisk, adică… Paraziţii. Pentru accesul la concert, băieţii vor scoate din buzunar suma de 20 de lei, în timp ce fetele beneficiază de intrare liberă.

Trupa Paraziţii a luat fiinţă în anul 1994, la iniţiativa lui Cheloo. De-a lungul timpului, grupul în formula consacrată - Cheloo, Ombladon şi FreakaDaDisk -, s-a menţinut în preferinţele fanilor, lansând albume de succes precum: „Violent”, „Jos cenzura!” sau „Slalom printre cretini”. În prezent, „Paraziţii” se află în vârful topului celor mai bune trupe de hip-hop din România. La finele anului trecut, Paraziţii a lansat un nou single, „Drumuri fictive”.

Unul dintre cântăreţii români de hip hop despre care se poate spune că a „dat lovitura” de curând, pe piaţa muzicală autohtonă, este Puya. Deşi controversat, Puya nu îi lasă indiferenţi pe fanii lui din România, care se înghesuie, cu sutele, la concertele pe care le susţine. Şi la Constanţa, Puya are un public fidel, drept pentru care interpretul se întoarce, mâine, pe scena de la malul mării, în clubul Wish, unde are programat un concert. Intrarea la eveniment este liberă.

Tot în club Wish, pe data de 12 februarie, constănţenii sunt invitaţi la un eveniment marca… Guess Who, care începe, alături de Spike, un turneu naţional de promovare a unui nou single şi a albumului „Probe Audio“.