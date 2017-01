Puya, „victima” propriilor mesaje

„V.I.P.”, o nouă piesă cântată de Puya şi Kamelia, a fost lansată, joi, la un post de muzică din frecvenţa FM. Melodia a fost produsă de George Hora. Deşi a intrat în topuri cu „Undeva-n Balcani” şi a vorbit despre mediatizarea excesivă a vedetelor „de carton” în „Change”, în ultima sa creaţie, Puya nu iartă nici V.I.P.-urile. În ciuda textelor sale protestatare, hip-hop-erul iese cam şifonat din „gura criticii” care îl acuză că nu este departe de cei pe care îi acuză în muzica sa. Astfel, nu puţini sunt cei care l-au luat în băşcălie pe Puya din cauza faptului că unele părţi ale „V.I.P.”-ului său aduc a… manea, iar că hip-hop-ul care l-a lansat este din ce în ce mai mult „fentat” în favoarea trendului comercial. Melodia este inclusă în albumul „Românisme 2”, care va fi lansat săptămâna viitoare, pe 10 noiembrie.

Puya şi Don Baxter au cântat împreună, vineri seara, la malul mării, în clubul constănţean Wish. Alături de cei doi hip-hop-eri s-au aflat şi DJ Grass şi DJ Wicked. Evenimentul s-a încadrat în cel de-al doilea turneu din acest an al lui Puya, intitulat „Change Tour 2009”, care are rolul de a promova noul său album, „Românisme. Partea a II-a\". În acest turneu naţional, care se desfăşoară între 15 octombrie şi 5 decembrie şi care cuprinde show-uri în 23 oraşe din ţară, Puya încearcă să convingă publicul să nu mai acorde atenţie „vedetelor de carton” care sufocă show-biz-ul autohton. Deşi protestul împotriva invaziei non-valorilor în presă este legitim, tema aleasă de Puya în noul său single „Change” nu este, însă, deloc inedită: „Din păcate, aproape întreaga societate a intrat în acest joc al nevoii de senzaţional...”, declara iritat cîntăreţul înaintea acestui turneu.

Fiecare concert din turneu reprezintă câte o petrecere de trei ore în care Puya cântă în premieră piese incluse pe noul său album, pe lângă piesele sale mai vechi, iar Don Baxter, artist cu care trupa La Familia a colaborat încă de la debut, prezintă cântece de pe viitorul său material discografic. „Pregătim acest turneu încă din luna august şi abia aştept să plecăm la drum! Va fi unul destul de lung... O să fie primul contact al publicului cu câteva dintre piesele din viitorul album, ’Românisme. Partea a II-a’ şi sunt foarte curios cum va reacţiona\", a declarat Puya. După concertul din data de 6 noiembrie, de la Constanţa, programul turneului continuă cu alte petreceri la Focşani (7 noiembrie), Câmpeni (12 noiembrie), Hunedoara (13 noiembrie), Timişoara (14 noiembrie), Iaşi (19 noiembrie), Roman (20 noiembrie), Botoşani (21 noiembrie), Bucureşti (26 noiembrie), Ploieşti (27 noiembrie), Mioveni (28 noiembrie).