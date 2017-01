PwhC propune scutirea de TVA la import

La Constanţa a avut loc, ieri, conferinţa anuală pe teme fiscale şi juridice organizată de PricewaterhouseCoopers şi firma de avocatură David&Baias, în cadrul căreia s-a discutat despre schimbările legislative care au apărut în 2010 şi soluţiile fiscale care ar putea fi adoptate pentru optimizarea afacerilor. „Am abordat în mod special subiectul modificărilor Codului fiscal aplicate din ianuarie 2010. Am vorbit despre pachetul de TVA care a revoluţionat impozitarea serviciilor, întrucât se doreşte simplificarea în domeniul impozitării serviciilor prin taxarea inversă. Cu toate acestea, companiile trebuie să fie foarte atente la raportări şi obligaţii de raportare care au devenit lunare şi nu se vor raporta numai operaţiunile reprezentând comerţul intracomunitar de bunuri, ci şi cele cu servicii“, a declarat Daniel Anghel, partener servicii de consultanţă în cadrul PwhC. Un alt subiect atins de către consultanţi l-a reprezentat impozitarea persoanelor fizice, mai exact extinderea bazei de impozitare cu operaţiunile derulate de persoanele fizice, care, mai nou, sunt obligate de Codul fiscal să plătească TVA în măsura în care au derulat activităţi economice şi au vândut imobile. „Un alt subiect a fost cel al Codului de procedură fiscală şi al controalelor care s-au derulat anul trecut şi care anul acesta s-au intensificat, ceea ce denotă o nevoie de bani a fiscului. Din păcate, majoritatea controalelor sunt axate pe formă şi nu pe substanţa tranzacţiilor, ceea ce contravine principiilor europene“, a mai spus Anghel. Având în vedere că întrunirea s-a desfăşurat la Constanţa, reprezentanţii firmei de consultanţă au adus în discuţie un subiect de mare interes pentru Portul Constanţa. „E vorba de o iniţiativă a unor companii din Olanda, din domeniul logistic şi de Ministerul Economiei şi Comerţului din Olanda, e un proiect amplu, numit „European gate of place fort“, care are în vedere poziţionarea României şi a Portului Constanţa ca o platformă logistică pentru intrarea mărfurilor dinspre Asia către UE, ca o poartă către UE. Acest lucru trebuie făcut şi trebuie aduse câteva modificări în domeniul fiscal. PwhC a făcut unele propuneri pentru a creşte atractivitatea portului atunci când îl comparăm cu porturi precum Rotterdam, Hamburg“, a mai spus Anghel. Mai exact, acesta a declarat că, în acest moment, există o restricţie, un plafon de 150 milioane de euro, pentru care plata în vamă de TVA este scutită, iar PwhC propune ca acest plafon să nu mai existe, scutirea de TVA la import să fie una aplicabilă tuturor categoriilor de importatori pentru a creşte competitivitatea României în comparaţie cu celelalte state membre. „O altă măsură la care ne-am gândit este reprezentarea fiscală globală, care presupune crearea unei platforme logistice a Portului Constanţa către statele membre, care va duce la neînregistrarea pentru scopuri de TVA şi deci nu va presupune costuri suplimentare administrative pentru companiile nerezidente care vor vrea să-şi deruleze afacerile prin Constanţa, crescând productivitatea portului“, a mai spus Anghel.