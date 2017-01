Qatar 96 şi Jotun 90, cele mai grăbite ambarcaţiuni!

După ce vineri au sosit la Mamaia cele două ambarcaţiuni de start ale Class One Romanian Grand Prix, sîmbătă au ajuns în oraşul de la ţărmul mării şi primele ambarcaţiuni de curse, Qatar 96 şi Jotun 90. “Anul trecut ne-am simţit foarte bine aici şi sper ca toate echipajele, şi în special Jotun, să facă o cursă bună la Mamaia”, a spus unul dintre membrii staff-ului tehnic ai echipei Ugland Offshore Racing, care deţine Jotun 90. Ambarcaţiunea Jotun 90 a putut fi admirată în weekend de iubitorii sporturilor cu motor în faţa City Park Mall, unde a fost expusă alături de una dintre bărcile de start. Pînă marţi vor sosi la Constanţa toate ambarcaţiunile participante la cel mai important eveniment sportiv din România, Class One Romanian Grand Prix, programat, în perioada 29-31 august, pe Lacul Siutghiol din Mamaia.

Constanţa a intrat în febra pregătirilor pentru cel mai important eveniment sportiv din România, Class One Romanian Grand Prix, programat, în perioada 29-31 august, pe Lacul Siutghiol din Mamaia. După ce vineri au ajuns în oraşul de la ţărmul mării cele două ambarcaţiuni de start, sîmbătă dimineaţa şi-au făcut apariţia şi primele ambarcaţiuni de curse, Qatar 96 şi Jotun 90. Cele două au avut parte de un drum cu peripeţii, amînîndu-şi sosirea cu cîteva ore din cauza unui accident de circulaţie care a blocat traficul în judeţul Hunedoara. “A fost un drum îngrozitor. Şosele sînt foarte proaste şi am fost nevoiţi să ocolim 150 de kilometri pentru a merge mai bine. În plus, din cauza unui accident, am parcurs 20 de kilometri în cinci ore”, s-a plîns unul din membrii staff-ului tehnic ai echipei Ugland Offshore Racing, care deţine Jotun 90. Oboseala şi nervii au dispărut însă în momentul intrării în Constanţa, gîndurile tuturor zburînd la cursa din acest weekend. “Anul trecut ne-am simţit foarte bine aici şi sper ca toate echipajele, şi în special Jotun, să facă o cursă bună la Mamaia. Noi sîntem foarte optimişti, sper să nu avem niciun fel de probleme!”, a adăugat un alt membru staff-ului tehnic de la Ugland Offshore Racing. Clasată pe locul al cincilea în clasamentul din acest sezon după primele patru curse din acest sezon, Jotun 90 a putut fi admirată în weekend de iubitorii sporturilor cu motor în faţa City Park Mall, unde a fost expusă alături de una dintre bărcile de start. Cealaltă ambarcaţiune sosită sîmbătă, Qatar 96, a fost dusă direct la cartierul general al Class One Romanian Grand Prix, stabilit, ca şi anul trecut, pe malul Lacului Siutghiol, în dreptul Hotelului “Rex”. “Au ajuns primele ambarcaţiuni de curse, Qatar 96 şi Jotun 90. Qatar 96 a făcut parte anul trecut din echipa Spirit of Norway, iar acum este a şeicului, împreună cu copilotul său. Aşteptăm şi celelalte ambarcaţiuni pînă marţi, cînd vor veni ultimele bărci participante la concurs. Acestea sosesc din locaţii diferite, Norvegia, Italia sau Germania, după cum a staţionat fiecare după Grand Prix-ul de la Arendal”, a spus Alin Vintilă, project manager Power Marine.