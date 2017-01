Qatar, pas important spre optimile de finală

Meciul de debut al actualei ediții a Campionatului Mondial de handbal masculin, dintre Qatar și Brazilia, a însemnat totodată și un duel între formațiile care luptă pentru locul 4 în Grupa A, ultimul calificant în optimile de finală ale turneului final. Cu nouă jucători naturalizați, printre care Daniel Saric (bosniac, FC Barcelona), Goran Stojanovic (muntenegrean, Rhein-Neckar Lowen), Zarko Markovic (muntenegrean, HSV Hamburg) sau francezul Bertrand Roine (Chambery), Qatar, echipa pregătită de fostul campion mondial Valero Rivera, a învins fără mari probleme Brazilia, scor 28-23 (15-12), și cu un nou succes în fața modestei reprezentative a statului Chile este foarte aproape de o calificare istorică în optimile de finală. În ceea ce privește Brazilia, sud-americanii sunt obligați să învingă Belarus sau Slovenia pentru a spera la unul din primele patru locuri, campioana mondială Spania fiind de departe marea favorită a acestei grupe. Sâmbătă și duminică sunt programate, în special, dueluri dezechilibrate, doar Belarus - Slovenia, Austria - Bosnia & Herțegovina, Germania - Rusia și Cehia - Suedia putând aduce mai mult dramatism.

În primele partide de vineri s-au consemnat următoarele rezultate: Bosnia & Herțegovina - Iran 30-25 (Grupa B), Rusia - Arabia Saudită 27-17 (Grupa D), Macedonia - Tunisia 33-25 (Grupa B), Slovenia - Chile 36-23 (Grupa A), Spania - Belarus 38-33 (Grupa A). Partidele Algeria - Egipt (Grupa C), Croația - Austria (Grupa B), Polonia - Germania (Grupa D), Danemarca - Argentina (Grupa D), Franța - Cehia (Grupa C) și Suedia - Islanda (Grupa C) au avut loc după închiderea ediției. Sâmbătă și duminică sunt programate următoarele meciuri - sâmbătă: Belarus - Slovenia (ora 16.00, Grupa A), Brazilia - Spania (Dolce Sport 2, ora 16.00 - Grupa A), Chile - Qatar (ora 18.00, Grupa A), Iran - Macedonia (ora 18.00, Grupa B), Tunisia - Croația (ora 18.00, Grupa B), Austria - Bosnia & Herțegovina (ora 20.00, Grupa B); duminică: Argentina - Polonia (ora 18.00, Grupa D), Germania - Rusia (Dolce Sport 2, ora 18.00 - Grupa D), Islanda - Algeria (ora 18.00, Grupa C), Cehia - Suedia (Dolce Sport 2, ora 20.00 - Grupa C), Egipt - Franța (Dolce Sport 3, ora 20.00 - Grupa C), Arabia Saudită - Danemarca (ora 20.00, Grupa D).