Astea sunt iniţialele expresiei latine „quod erat demonstrandum” şi înseamnă „ceea ce era de demonstrat”… Vă amintiţi ce a declarat Mircea Geoană imediat după ce şi-a încheiat consultările cu preşedintele, acum două zile? Aţi citit ce am scris în editorialul de ieri? „Traian Băsescu continuă acelaşi tip de şantaj politic şi rămâne inflexibil!” - a afirmat răspicat Geoană. Eu am scris că preşedintele actual va şantaja Parlamentul atât cu proiectul de buget cerut de parlamentari, cât şi cu desemnarea noului prim-ministru. „Quod erat demonstrandum!”

Desemnarea lui Liviu Negoiţă drept al doilea premier, de data asta exclusiv politic, nu schimbă cu nimic datele jocului făcut de Băsescu, ba chiar le accentuează. Preşedintele joacă tare şi pe mai multe fronturi, căci, pe de o parte, îi place să „trăiască periculos”, conform celebrei expresii italieneşti „vivere pericolosamente”, dar, pe de altă parte, nu prea mai are de ales, fiindcă a început să-i fugă pământul de sub picioare. Parlamentarii sunt conştienţi că, fără un buget aprobat până la 10 decembrie, cea de-a treia tranşă a împrumutului de la FMI va fi compromisă, dar Băsescu îşi vede doar de interesul lui politic, nu de cel naţional. Cabinetul interimar „Boc 2”, aşa cum vă anunţam de ieri, veţi vedea că nu va oferi nicio „schiţă de buget”, decât în schimbul acceptării Guvernului Negoiţă. Mai mult chiar, nivelul următor al şantajului prezidenţial ameninţă cu spectrul dizolvării Parlamentului, în cazul respingerii cabinetului Negoiţă, dacă Băsescu ar câştiga alegerile. Ultimul palier al şantajului, care este şi cel mai grosolan, în cadrul acestui joc politic murdar, se regăseşte pe panourile electorale de campanie ale lui Traian Băsescu. Mesajul subliminal al acelei ameninţări adresate parlamentarilor transformă, de fapt, campania lui Băsescu într-un imens şantaj naţional la care preşedintele îi supune pe români, mizând pe faptul că Parlamentul are o cotă redusă de simpatie în rândul alegătorilor. Traducerea politică a acelui mesaj sună cam aşa: „Numai dacă mă votaţi pe mine, cu ocazia referendumului pe care l-am iniţiat în interesul vostru, veţi reuşi să reduceţi numărul parlamentarilor care trăiesc pe banii voştri publici şi mă împiedică să vă fac viaţa mai bună!”

Machiavelismul şantajist al lui Băsescu a ajuns vecin cu dictatura. „Ceea ce era de demonstrat”…