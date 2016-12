Quentin Tarantino va primi un premiu pentru excelenţă

Regizorul american Quentin Tarantino va primi premiul pentru excelenţă Dilys Powell, din partea Cercului Criticilor din Londra, pe 18 februarie, la Londra, cu ocazia galei organizate de această asociaţie.

Filmul britanic “An Education” conduce în clasamentul peliculelor cu cele mai multe nominalizări, nu mai puţin de şase, inclusiv la categoria Actriţa Anului, pentru Carey Mulligan. Aceasta a fost nominalizată şi la categoria Cea mai bună actriţă britanică. Lungmetrajul “An Education” a mai fost nominalizat la categoriile Filmul britanic al anului, Cel mai bun actor în rol secundar, pentru prestaţia lui Alfred Molina, Cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru Rosamund Pike şi Olivia Williams şi Cel mai bun scenarist, pentru Nick Hornby. Lungmetrajul francez “A Prophete / Profetul” urmează la mică distanţă, cu cinci nominalizări, inclusiv la categoria Cel mai bun film al anului şi Regizorul anului, pentru Jacques Audiard. Pelicula a primit Marele Premiu al Juriului la Festivalul de Film de la Cannes, în luna mai. “Das Weisse Band / The White Ribbon” de Michael Haneke, laureatul Palme d\'Or din acest an de la Cannes, concurează şi el la categoria Cel mai bun film al anului alături de “The Hurt Locker”, “Avatar”, “A Prophete / Profetul” şi “Up in the Air / Sus, în aer”.

Lungmetrajul “Apocalypse Now / Apocalipsul acum”, realizat de Francis Ford Coppola, s-a situat în fruntea clasamentului celor mai bune filme din ultimii 30 de ani, alcătuit recent. Premiile Cercului Criticilor din Londra sunt acordate de un juriu format din criticii de film de la peste o sută de reviste de specialitate, care strâng fonduri în beneficiul National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC).