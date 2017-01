Quentin Tarantino va realiza primul său western

Celebrul regizor american Quentin Tarantino, câştigător al unui Oscar pentru „Pulp Fiction”, va realiza primul său western din carieră, ce se doreşte a fi un tribut adus cineastului italian Sergio Leone, cel despre care se spune că a revoluţionat acest gen de filme. Rolul principal îi va fi încredinţat actorului austriac Christoph Waltz, protagonistul unei alte pelicule realizate de Quentin Tarantino, „Inglourious Basterds”. Din distribuţie ar mai putea face parte, printre alţii, Keith Carradine şi Treat Williams.

Filmul ar urma să numească „The Angel, The Bad and The Wise / Îngerul, Bunul şi Înţeleptul”, tot ca omagiu adus lui Sergio Leone şi antologicului său „The Good, The Bad and The Ugly”. Acesta din urmă este considerat etalon al genului inventat practic de cineastul italian, western spaghetti şi consacrat datorită personajului interpretat de Clint Eastwood în anii \'60.