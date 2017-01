Quo vadis, statule?

PSD anticipează că 2011 va fi un an al decăderii portocaliilor de la putere. Preşedintele PSD Suceava, deputatul Cătălin Nechifor, consideră că 2010 trebuie uitat cât mai curând, pentru că este anul care a însemnat creşterea sărăciei şi în care puterea controlată de Traian Băsescu nu a ţinut cont de democraţie. \"Din păcate, 2010 este un an pe care vrem să-l uităm cât mai repede\", a declarat Nechifor. El consideră că 2011 trebuie să aducă o schimbare politică la vârf, în condiţiile în care 90% din români nu mai vor actuala putere. \"E nevoie de o nouă grupare politică, una care să preia guvernarea ţării, pentru că românii merită o şansă\", a spus deputatul PSD. El a arătat că PSD trebuie să convingă electoratul că este un partid serios, care are proiecte pentru români. La rândul său, senatorul PSD de Suceava Gavril Mîrza a spus că 2010 a însemnat paşi spre dictatură. \"Nu mai funcţionează instituţiile statului, un singur om dă ordine peste tot şi trebuie să preîntâmpinăm un asemenea fenomen, care ar fi dezastruos pentru ţară\", a spus senatorul PSD. El şi-a exprimat încrederea că în primul trimestru al lui 2011 forţele politice vor realiza o alianţă care să dispună în Parlament de o nouă majoritate. \"Trebuie să facem paşi pentru ca România să redevină o adevărată democraţie\", a spus Mîrza, care a adăugat că noua majoritate ce urmează să fie creată trebuie să repare \"ceea ce au stricat portocaliii\", pentru ca apoi să poată fi reluată dezvoltarea ţării. Şi preşedintele organizaţiei de femei a PSD Suceava, Carmen Agoutin, speră ca anul viitor să se revină la valorile tradiţionale, cum este familia. \"2010 a reprezentat un atac la adresa mamelor, copiilor, bunicilor, asupra familiei în general. A fost un atac asupra poporului. Sper ca, în 2011, prin acţiuni sociale, să revenim la valorile adevărate, să promovăm familia, copiii, viitorul acestei ţări\", a spus Agoutin.