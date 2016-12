R. Kelly are restanţe la plata pensiei alimentare

Rapperul american R. Kelly a fost dat în judecată de fosta soţie, Andrea Kelly, pentru că nu a achitat pensia alimentară pentru copiii cuplului, restanţele ridicându-se la 20.833 de dolari. Potrivit avocatului cântăreţului, R. Kelly riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la şase luni dacă nu se prezintă la audierile din luna martie. R. Kelly are trei copii: două fiice, Joann, născută în 1998, şi Jaya, născută în 2000, şi un fiu pe nume Robert Jr., născut în 2002. În 1996, rapperul s-a căsătorit cu Andrea Kelly, dansatoare în trupa sa şi mama celor trei copii ai săi. Cei doi au divorţat în ianuarie 2009, după 13 ani de căsătorie.

Nu este prima oară când R. Kelly, numele său întreg Robert Sylvester Kelly, are restanţe la plata pensiei alimentare. În 2013 a avut restanţe de 100.000 de dolari la plata pensiei alimentare, pe care însă a reuşit să le plătească fără intervenţia instanţei. Anterior, el acumulase datorii la Fisc de câteva milioane de dolari, fiind nevoit să scoată la licitaţie una dintre proprietăţile sale pentru plata sumelor restante. Deocamdată, R. Kelly este de negăsit, iar avocaţii cântăreţului au avertizat echipa sa de producţie că, în cazul în care acesta nu apare la audierile din 27 martie, din cadrul procesului ce are loc la Chicago, riscă o detenţie de 30 până la 60 de zile. Această pedeapsă este motivată de faptul că rapperul nu a fost prezent nici la audierile din luna noiembrie.

Nu este foarte clar de ce R. Kelly are astfel de probleme, pentru că albumele sale s-au vândut în peste 50 de milioane de copii pe plan mondial, iar artistul a contribuit la lansarea unor artişti talentaţi, precum Aaliyah, şi a compus câteva duete celebre, precum cele cu Céline Dion şi P. Diddy. A compus, de exemplu, pentru Michael Jackson piesa ”You Are Not Alone”, iar pentru piesa ”I Believe I Can Fly” a fost recompensat în 1998 cu trei premii Grammy. Totodată, cel mai nou album al său, intitulat ”Black Panties”, lansat în luna decembrie, a debutat direct pe locul al patrulea în clasamentul Billboard 200.

