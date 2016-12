R. Moldova nu va semna acordul de asociere cu UE anul acesta

R. Moldova a înregistrat progrese semnificative pe calea integrării europene, în ultimii ani, dar acordul de asociere ar putea să nu fie semnat în acest an, din cauza procedurilor de durată din cadrul UE, au apreciat miniştrii de Externe ai Marii Britanii, Poloniei şi Suediei, care au întreprins, ieri, o vizită comună la Chişinău. R. Moldova se mişcă cu paşi siguri spre aderarea la UE şi în prezent negociază un ambiţios acord de asociere la comunitatea europeană, a declarat şeful diplomaţiei poloneze, Radoslaw Sikorski. Potrivit acestuia, R. Moldova este ţara din cadrul Parteneriatului Estic care a avansat cel mai vizibil în relaţiile cu UE, iar summit-ul de la Vilnius din luna noiembrie poate fi o etapă importantă în acest sens. În acelaşi timp, ministrul polonez de Externe a menţionat că acordul ar putea să nu fie semnat în acest an, din cauza procedurilor interne de lungă durată. Şi ministrul de Externe al Suediei, Karl Bildt, a confirmat că procedurile din cadrul UE vor dura, deoarece acordul de asociere va urma să fie ratificat de 29 de parlamente (27 ale statelor membre, plus al Croaţiei, care urmează să adere la 1 iulie şi Parlamentul European) dar a dat asigurări că Polonia, Suedia şi Marea Britanie vor depune eforturi ca acest acord să fie semnat în cel mai scurt timp. Ministrul britanic de Externe, William Hague, care întreprinde prima sa vizită într-o ţară membră a Parteneriatului Estic, a menţionat reformele democratice pe care le-a realizat R. Moldova, dar a arătat că acestea trebuie să continue şi să fie acordată o atenţie sporită implementării legilor.

R. Moldova se află în faţa unui moment important în ceea ce priveşte negocierile cu UE, iar evoluţiile acestor tratative depind de modul în care va reuşi în continuare să promoveze reformele democratice şi să rezolve criza politică, au apreciat autorităţile de la Chişinău, după întrevederile pe care le-au avut cu cei trei miniştri de Externe. R. Moldova se află la un moment de răscruce şi, dacă nu va şti să depăşească actuala criză politică, ar putea pierde şansa integrării europene, a declarat preşedintele Parlamentului, Marian Lupu. Pe de altă parte, premierul Vlad Filat a afirmat că ceea ce se întâmplă în prezent în R. Moldova nu este o criză politică. Potrivit premierului, dincolo de dezbaterile politice, R. Moldova trebuie să continue reformele, iar obiectivul pe termen scurt este finalizarea negocierilor pe marginea semnării acordului de asociere în luna martie. Şi preşedintele Nicolae Timofti a apreciat că este nevoie de mai multe eforturi pentru a continua reformele. R. Moldova a început negocierile pe marginea acordului de asociere, care va cuprinde şi acordul de liber schimb, în ianuarie 2010. Autorităţile anunţau că acesta ar putea fi semnat la summit-ul Parteneriatului Estic din noiembrie de la Vilnius. Săptămâna trecută însă, ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Iurie Leancă, a lăsat să se înţeleagă că, cel mai probabil, în cadrul Parteneriatului Estic de la Vilnius, R. Moldova doar va parafa acordul în cauză.

INTERCEPTĂRI Scandalul de corupţie de la Chişinău, survenit pe fondul unei crize politice în cadrul alianţei aflate la guvernare, ia proporţii, după ce înregistrări audio ale unor convorbiri telefonice implicând oficiali de rang înalt au fost transmise presei, luni. Convorbirile interceptate sunt însoţite de o scrisoare anonimă în care se menţionează că vin din partea unui grup de procurori. Presupusul grup speră că astfel, politicienii nu vor muşamaliza dosarul în care este cercetat şeful Inspectoratului Fiscal, Nicolae Vicol. Autorii anonimi susţin că vocile ar aparţine lui Nicolae Vicol, premierului Vlad Filat, ministrului de Interne, Dorin Recean, deputatului liberal-democrat Valeriu Streleţ, omului de afaceri Vasile Gudima, dar şi unor angajaţi de la Inspectoratul Fiscal. În discutii, premierul, numit Şefu\', i-ar recomanda lui Vicol să fie mai prudent cu investitorii străini, i-ar da indicaţii să fie mai indulgent cu un agent economic sau i-ar cere să facă presiuni asupra preşedintelui Adunării Populare din Găgăuzia, Dimitrii Constantinov, care la sfârşitul lui ianuarie a aderat la Partidul Democrat (PD). Ministrul de Interne, Dorin Recean, de asemenea, ar fi avut o discuţie... fierbinte cu Nicolae Vicol. Din convorbirea înregistrată nu este clar despre ce este vorba. Potrivit surselor care au trimis fişierele, discuţiile au fost interceptate în mare parte în octombrie, noiembrie şi decembrie 2012. Solicitat de PRO TV Chişinău, Valeriu Streleţ recunoaşte că discuţiile sunt reale şi condamnă transmiterea lor presei. În schimb, avocata lui Nicolae Vicol crede că aceste convorbiri sunt trucate, pentru a-l intimida pe clientul său. Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) admite că telefonul lui Vicol a fost ascultat în cadrul urmăririi penale dar nu poate preciza dacă aceste interceptări sunt probe la dosar sau simple convorbiri înregistrate ilegal. Directorul Fiscului din R. Moldova, Nicolae Vicol, a fost reţinut sub acuzaţia de corupţie, abuz în serviciu şi interceptări ilegale, iar agenţi anticorupţie au descins vineri în casa şi la biroul său.