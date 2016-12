R. Moldova preferă comuniştii

Liberal-democraţii, democraţii şi liberalii au împreună 58 de mandate, în urma alegerilor legislative de duminică din R. Moldova, în timp ce comuniştii au obţinut 43 de locuri în noul Legislativ, arată datele anunţate de Comisia Electorală Centrală, după numărarea a 97,5% din voturi. Astfel, Partidul Comuniştilor are 39,9%, Partidul Liberal Democrat - 29%, Partidul Democrat - 12,8%, Partidul Liberal - 9,6%. Potrivit acestor date preliminare, PCRM are 43 mandate, PLDM - 31, PD - 15 şi PL - 12. În acest moment, PLDM, PL şi PDM pot forma Guvernul, pot alege preşedintele Parlamentului dar nu pot alege preşedintele ţării. Pentru desemnarea acestuia, majoritatea democratică are nevoie de 61 de mandate din totalul celor 101 ale Parlamentului. Sunt aşteptate însă voturile din diaspora, care ar putea aduce pro-occidentalilor cel puţin încă două mandate.

Preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Vlad Filat, actualul prim-ministru, exclude orice alianţă cu comuniştii în viitorul Parlament, anunţând că în cel mai scurt timp va începe discuţiile cu partenerii din actuala alianţă de guvernare, pentru reconstituirea coaliţiei majoritare. Vlad Filat a declarat că azi ar urma să aibă loc o întrevedere între liderii celor trei partide care ar urma să formeze noua alianţă de guvernare. În acelaşi timp, Vlad Filat a evitat să comenteze o posibilă alianţă între comunişti şi Partidul Democrat, aşa cum vehiculează presa de la Chişinău. Referindu-se la alegerile de duminică, Filat a spus că acestea au fost libere şi corecte, dar a menţionat şi existenţa unor încălcări nesemnificative. PLDM al premierului Vlad Filat şi Partidul Liberal din Moldova (PL), al preşedintelui interimar Mihai Ghimpu, au fost favoritele alegătorilor moldoveni care au votat la cele opt secţii deschise pe teritoriul României, din cele 9.724 de voturi exprimate, 8.002 îndreptându-se spre cele două partide. Astfel, 603 voturi au fost primite la secţia de la Cluj, 781 la secţia de la Ambasada R. Moldova la Bucureşti, 959 la secţia consulară din Capitală, 215 la Braşov, 260 la Timişoara, 223 la Galaţi, 971 la Iaşi, 201 la Constanţa.

Institutul European pentru Moldova (IEMoldova) a semnalat, ieri, Comisiei Electorale Centrale a R. Moldova (CEC) şi ambasadei R. Moldova la Bruxelles, o greşeală survenită în procesul verbal al votului de la Bruxelles al alegerilor legislative, în document fiind trecut numărul 272 în loc de 772 de voturi valabil exprimate. Eroarea a fost remarcată de membrii biroului electoral. Observatorii independenţi prezenţi la secţia de vot de la Bruxelles - cetăţeanul francez Emilie Balayn (observator internaţional) şi Liudmila Galatan (observator naţional din cadrul diasporei), acreditaţi din partea IEMoldova - au apreciat procesul electoral ca ”transparent, fluid şi fără tulburări”. La Bruxelles, ca şi în multe capitale europene, s-a înregistrat un record de participare la vot.

PCRM ar prefera o coaliţie majoritară cu PDM, după alegerile de duminică, a declarat, ieri, liderul acestei formaţiuni, Vladimir Voronin. El nu a exclus nici formarea unei alianţe cu PLD condus de Vlad Filat. Liderul comunist a reiterat intenţia formaţiunii sale de a participa la modificarea constituţiei pentru a reduce pragul actual de 3/5 pentru alegerea preşedintelui, dacă nu vor fi alte posibilităţi pentru a fi deblocată criza politică. Liderii PLDM şi PL s-au pronunţat pentru reconstituirea actualei alianţe de guvernare, în timp ce preşedintele PDM, Marian Lupu, nu a exprimat o opţiune clară în această privinţă.