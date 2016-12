RA-APPS, făcută să eșueze, să eșueze…

Totul merge exact așa cum s-a stabilit la RA-APPS. În sensul că se continuă proverbialul șir al insucceselor Regiei în ce privește vânzarea imobilelor. Doar nu vă gândeați că informația din prima frază este una pozitivă... În fiecare an, RA-APPS își propune să vândă diverse imobile, proiectându-și veniturile și cheltuielile ca și cum clădirile s-ar fi vândut deja. Și de fiecare dată eșuează lamentabil. Un bun exemplu poate fi și tentativa de anul acesta de înstrăinare a Vilei 11 din Snagov, care inițial a fost propusă ca reședință a lui Traian Băsescu. Pentru că fostul președinte a refuzat să se mute pentru tot restul vieții în acest imobil, RA-APPS l-a scos la vânzare. Încercările Regiei privind vânzarea vilei au ajuns la numărul 3. La prima încercare, prețul a fost de trei milioane de euro plus TVA. La a doua, s-a plecat de la 2,7 milioane euro (cu 10% mai puțin decât inițial), dar nu s-a ajuns nicăieri, din lipsă de ofertanți. Următoarea licitație, programată în mai, va aduce o nouă reducere cu 10% a prețului. Dacă totul merge ca la RA-APPS, probabil că, peste un an - doi, prețul de pornire va pleca de la valoarea premiului primei loterii fiscale - aproximativ 92 lei -, iar imobilul va rămâne tot nevândut.