RA-APPS pompează sute de mii de euro în vila în care va sta Băsescu

După ce a făcut fițe în privința vilei pe care trebuie s-o primească de la Regia Autonomă - Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) în calitate de fost șef de stat, cusurgiul Traian Băsescu a acceptat într-un târziu să se mute în casa din strada Nikolai Gogol în care, până nu demult, au locuit Mioara Roman, dar și fostul ei soț, Petre Roman. Practic, am putea spune în acest caz că, după ce i-a luat lui Petre Roman partidul (PD - n.r.), Băsescu nu s-a lăsat până nu i-a luat și casa. Dincolo de glumele răutăcioase, vila din strada Gogol are nouă camere, o suprafaţă utilă de 366 metri pătraţi, din care parter de 126 metri pătraţi şi etaj de 135 metri pătraţi, şi dispune de un teren în suprafaţă de 1.334 metri pătraţi. Problema este că vila nu este într-o stare foarte bună, iar statul va trebui să o repare. Potrivit româniatv.net, reabilitarea casei în care va locui Traian Băsescu va fi costisitoare pentru stat. Este o locuinţă cu o suprafaţă generoasă şi tocmai de aceea schimbarea instalaţiei sanitare, repararea acoperişului, zugrăvitul, dar şi mobila pentru toată casa vor costa peste 200.000 de euro.

Inițial, RA-APPS i-a pus la dispoziție fostului șef de stat o listă cu vilele de protocol, din care trebuia să aleagă una singură în care să locuiască până la sfârșitul vieții, așa cum îi permite legea. Printre cele șapte locuințe ale statului s-au numărat două vile din Snagov, care erau pe placul lui Băsescu, însă una dintre ele a fost oferită Autorităţii pentru Persoanele cu Dizabilităţi, iar cealaltă a fost scoasă la vânzare la prețul de 2,5 milioane de euro. Deși Traian Băsescu are tot dreptul de a cere o locuință de la stat, nu putem să nu amintim faptul că el s-a împroprietărit singur cu vila de 370 mp de pe strada Ștefan Mihăileanu (deși imobilul intra sub incidența legilor privind casele naționalizate și pe foștii proprietari).