RA-APPS ţinteşte iar prea sus

Vă mai amintiţi deja proverbialele eşecuri ale Regiei Autonome - Administrarea Patrimoniului şi Protocolului de Stat (RA-APPS) în ce priveşte vânzarea imobilelor pe care le scoate obsesiv la licitaţie? Sau discuţiile interminabile legate de lipsa de maleabilitate a „tacticilor” de vânzare a imobilelor din administrarea Regiei? Probabil că da… Ei bine, directorii RA-APPS au memoria mai scurtă decât dumneavoastră. Ei au uitat că în ultima perioadă nu au vândut nici măcar un toc de uşă întrucât licitaţiile nu au avut NICIUN ofertant. Aşa se face că RA-APPS a prezentat, într-un proiect de buget al instituţiei, un set halucinant de estimări optimiste legate de veniturile pe care le va obţine în acest an, bazate în principal pe încasările ipotetice din vânzarea de imobile. Conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat în şedinţa de ieri a Guvernului, RA-APPS se aşteaptă să atragă în acest an venituri totale de 449,1 milioane lei, pentru a putea să-şi acopere totalul cheltuielilor, indicate la un nivel foarte apropiat, de 448,9 milioane lei. Estimarea depăşeşte prognoza regiei pentru anul trecut, de 296,2 milioane lei, care nu a putut fi însă în final atinsă deşi, pe fondul licitaţiilor eşuate, ţinta fusese deja drastic redusă comparativ cu proiecţia iniţială. Puteţi zâmbi (amar) fără probleme. Aveţi şi de ce.