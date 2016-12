Rabla 2010, pe ultima sută de metri

Programul de înnoire a parcului auto, Rabla 2010, se apropie de sfârşit. Dată fiind situaţia, marii producători auto se întrec în oferte speciale pentru luna în curs, lansate pe ultima sută de metri, pentru a-şi spori vânzările puternic afectate de criză. Pe lângă reducerile oferite de cele trei vouchere pe care le pot folosi la achiziţionarea unei maşini noi, marile firme vin cu propria lor ofertă, extrem de atractivă. Renault are o promoţie care se desfăşoară în perioada 1-30 noiembrie. De exemplu, la Renault Clio Dynamique 1,5 dCI 70CP preţul a scăzut de la 14.050 la 8.950 euro cu TVA. Şi Megane Authentique 1,6 110 CP Euro 5 are un preţ promoţional de 9.912, reducere de la 14.413 euro cu TVA. O reducere substanţială are şi Fluente Expression, care a ajuns, de la preţul iniţial de 15.465 de euro, la 10.065 de euro. Programul Toyota Optimo vine şi el în sprijinul cumpărătorilor, oferind reduceri importante la maşinile aflate la promoţie. De exemplu, Yaris 1.0 L VVT-i - 5 usi Optimo se vinde la un preţ de 10.420 euro, iar un Yaris 1.33 L Dual VVT-i - 5 usi Terra costa 11.523 euro. Compania Peugeot face în 2010 200 de ani de la înfiinţare, aşa că vine cu oferte extrem de atractive pentru clienţii săi, până la data de 30 noiembrie. Peugeot 107 are de exemplu o reducere de 1.560 de euro, un Peugeot 207 de 2.196 de euro. Reducere are şi Peugeot 308, de 3.160 de euro, iar un Peugeot 5008 de până la 1.445 de euro. La Skoda, noua Octavia Flash cu motorizare 1.4 MPI / 80 CP este acum disponibilă la un preţ special recomandat începând cu 10.073 euro fără TVA. Reduceri sunt şi la Opel, dar de această dată ceva mai mult, până pe 31 decembrie, la o gamă impresionantă de modele. De exemplu, la toate variantele Corsa reducerile sunt de aproape 2.500 de euro, la Astra Classic III 5 usi 950 de euro, iar la Astra Classic III 4 usi şi Caravan 1.945 de euro. La Insignia, la motorizările pe benzină reducerea este de 3.300, iar la motorizările diesel de 3.670 de euro. Reducere substanţială este şi la Antara Cosmo şi Enjoy, de 4.375 de euro. În luna noiembrie, mai exact până pe data de 21, Ford are o promoţie la Mondeo 2.0 TDCi 115 CP euro 5, model comercializat la un preţ de 17.700 euro cu TVA. Oferta este condiţionată de prezentarea a trei tichete valorice.

Şi Citroen atrage atenţia cu oferte pe ultima sută de metri la modelul C1, care are un preţ de 4.490 de euro cu TVA inclus, dar şi la C3 şi la C4, care au un preţ de 7.490 de euro, cu TVA inclus.

Compania autohtonă Dacia intră şi ea în competiţie. Dacă vreţi să cumpăraţi un Sandero 1.4 75CP puteţi beneficia de o ofertă de preţ de 6.950 euro cu TVA (reducere de la 7.250 euro cu TVA) plus un an Casco gratuit. Dacă vă grăbiţi puţin, la remat o puteţi achiziţiona la 4.250 euro cu TVA. Un Sandero Ambiance 1.4 75CP are reducere de la 7.800 euro cu TVA la 7.500 euro cu TVA (remat 4.700 euro cu TVA). Şi Sandero Laureate 1.4 75CP se află la promoţie, de la un preţ de 9.450 euro cu TVA având o reducere până la 9.150 euro cu TVA (6.150 euro cu TVA la remat). Logan Laureate 1.2 75 CP este şi el redus de la 8.500 euro cu TVA la 8.100 euro cu TVA (preţ remat 5.300 euro cu TVA). Şi Logan Ambiance 1.4 75CP are o reducere de 300 de euro, având un preţ de 6.500 euro cu TVA (3.700 euro cu TVA la remat).