„Rabla 2011“, la start

O nouă etapă a programului de reînnoire a parcului auto va începe, cel mai probabil, de la 15 februarie. Românii care îşi vor casa maşina veche vor primi în schimb un tichet în valoare de 3.800 de lei. În plus, ei pot cumula până la trei vouchere pentru a-şi cumpăra un autoturism nou. Ministerul Mediului a decis să continue şi în acest an programul de reînnoire a parcului auto „Rabla\". László Borbély, ministrul Mediului, a declarat recent că o nouă sesiune de depunere a dosarelor se va deschide în luna februarie, fără a preciza însă o dată exactă. Potrivit lui Constantin Stroe, membru în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), „Rabla 2011\" va începe la 15 februarie. Astăzi este ultima zi în care pot fi folosite tichetele emise pentru etapa din 2010. „Programul “Rabla” este foarte important pentru că permite dispariţia maşinilor vechi, poluante, şi pentru că dă posibilitatea cetăţeanului să aibă nişte bani în plus pentru a-şi cumpăra o maşină nouă\", a explicat recent László Borbély decizia ca programul să continue şi în acest an. „Rabla 2011\" se va derula în aceiaşi parametri ca şi în 2010. Mai exact, fiecare tichet va avea o valoare de 3.800 de lei şi va exista posibilitatea cumulării a până la trei tichete. Dacă şi în acest an vor fi emise 190.000 de vouchere, ajutorul acordat de stat, prin Fondul de mediu, pentru acest program va fi de 722 de milioane de lei (170 de milioane de euro). Constantin Stroe este de părere că, fără programul de reînnoire a parcului auto, vânzările de maşini pe piaţa locală ar fi scăzut şi în 2010 la fel de puternic ca în 2009, când piaţa s-a prăbuşit cu aproape 60%. „Anul trecut, dacă nu ar fi fost programul “Rabla” am fi fost cu toţii «repetenţi»\", a spus Stroe, care se aşteaptă ca numărul de vouchere emise în acest an să fie mai mic decât cel din etapa anterioară a programului, de 190.000 de bucăţi. Borbély este mulţumit de derularea programului în 2010 şi spune că a avut un real succes. Anul trecut au fost casate, în cadrul „Rabla\", 190.000 de maşini vechi, ceea ce înseamnă tichete emise în valoare de 722 de milioane de lei. Cu acestea, românii au cumpărat 63.000 de maşini noi. „Putem spune că am salvat producţia şi vânzările de maşini noi în România pentru că, în anul 2010, s-au vândut în total aproximativ 93.000 de maşini noi\", a declarat László Borbély. Până la 20 ianuarie 2011, 99% din tichetele valorice emise au fost utilizate.

„RABLA\" ÎN EUROPA. Anul trecut, opt ţări din UE au avut scheme de sprijin al industriei auto prin programe de tip „Rabla\". Spre finele lui 2010, însă, doar cinci dintre ele mai derulau programul de reînnoire a parcului auto - Franţa, Portugalia, Cipru, Olanda şi România. Germania, ţara în care Dacia s-a bucurat de un adevărat succes, nu a mai continuat programul în 2010, după ce în toamna lui 2009 a anunţat oficial că şi-a epuizat bugetul alocat.

BIŞNIŢĂ CU TICHETE. Având în vedere posibilitatea de a cumula până la trei tichete „Rabla\" pentru achiziţionarea unui autoturism nou, aşa-zişi intermediari au format o piaţă „la negru\" pe care vând vouchere cu preţuri de până la 3.000 de lei bucata.