„Rabla“ a... expirat

Proprietarii de rable care nu şi-au valorificat tichetele nu le mai pot folosi pentru a beneficia de prima de casare. Termenul până la care se putea achiziţiona un autovehicul prin Programul „Rabla”, pe baza unui voucher, a expirat vineri. Totodată, nota de înscriere pentru achiziţionarea unui autovehicul nou de la un producător sau dealer validat este valabilă până la 23 decembrie 2013. Potrivit datelor oficiale, în primele zece luni ale anului au fost achiziţionate peste 11.000 de autoturisme noi prin Programul „Rabla 2013”, dintr-un total de 46.667 maşini noi înmatriculate. Vechimea medie a maşinilor casate prin programul guvernamental de înnoire a parcului auto este de 22,5 ani. Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a alocat în acest an, în primă fază, 135 de milioane de lei pentru 20.000 de tichete „Rabla”. Ulterior, din noiembrie, numărul voucherelor a fost suplimentat cu 3.000 de exemplare. La Constanţa, în cele două etape au fost distribuite 250 de vouchere. Programul „Rabla“ are ca scop înlocuirea maşinilor mai vechi de zece ani, ediţia din acest an debutând cu întârziere deoarece bugetul AFM a fost aprobat abia la sfârşitul lui aprilie.