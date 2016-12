“Rabla” 2014, fără cozi la centrele de colectare

Modificările făcute la programul „Rabla” 2014 au redus cozile care se creau la centrele de casare a maşinilor. Dacă, până acum, cei care doreau să scape de maşinile vechi se duceau cu ele la centrele REMAT, care le eliberau tichetele de voucher, iar acestea puteau fi vândute mai departe, lucru care încuraja specula, din acest an, cei interesaţi să îşi caseze maşina mai veche de opt ani, pentru a beneficia de reducerea de 6.500 de lei la achiziţia unui autoturism nou, se înscriu la dealerul auto dorit pentru a-şi rezerva tichetul de reducere. După înscrierea la dealer, cetăţeanul este verificat, apoi are la dispoziţie 25 de zile pentru a radia maşina veche la oricare dintre centrele REMAT autorizate şi a încheia contractul de vânzare-cumpărare pentru noul autoturism. Cei care vor să îşi caseze vechea maşină, dar nu şi să cumpere o maşină nouă pot ceda dreptul de folosire a primei de casare altcuiva, cu care trebuie să meargă la dealer. Noua procedură, care a scos din schemă speculanţii şi care încurajează achiziţionarea de autoturisme noi în rândul cetăţenilor, uşurează activitatea centrelor de casare. Directorul tehnic al centrului de casare din Constanţa situat pe strada Interioară, Laurenţiu David, spune că, procedural, activitatea este cu mult uşurată, cozile care se formau în anii trecuţi dispărând. “În acest an au fost mai mulţi clienţi comparativ cu anul trecut, însă, dacă ne raportăm la acum doi sau trei ani, numărul clienţilor este mai mic. Cu noua procedură este mult mai bine pentru noi”, a declarat David. Reprezentanţii altor centre REMAT din judeţ spun că schimbările făcute programului au redus numărul de clienţi. “Nu a mai fost aşa de aglomerat ca în anii trecuţi, nu au mai fost cozile pe care le ştiaţi, pentru că în trecut mulţi oameni îşi vindeau voucherele, sau cel puţin aşa sperau. Munca s-a mai uşurat, dar a scăzut şi numărul de clienţi”, a spus Neluţu Ţiculeanu, reprezentantul centrului REMAT de la Lumina. La Ovidiu, reprezentanţii centrului de casare a maşinilor scoase din uz spun că cel mai important pentru ei este să aibă clienţi, lucru care în ultima lună nu prea s-a întâmplat. “Pe noi prea puţin ne interesează cum este organizat, vrem să avem maşini, iar anul acesta nu prea au fost, pentru că, prin dealer, omul trebuie să-şi cumpere maşină nouă, sau să caute singur pe cineva dispus să cumpere un autoturism nou, şi este mai greu, iar oamenii nu se mai înghesuie”, a spus Constantin Moţ, reprezentantul centrului REMAT din Ovidiu. Cu toate că, organizatoric, lucrurile se desfăşoară mai bine, proprietarii centrelor de casare spun că, din câte ştiu ei, acesta este ultimul an de funcţionare a programului. De la începutul programului „Rabla“, de pe 8 aprilie, constănţenii au făcut 280 de rezervări pentru voucherul de 6.500 de lei, judeţul nostru clasându-se pe locul al treilea pe ţară la numărul de rezervări, după Bucureşti şi Argeş.

Dealerii „Rabla“ din Constanţa

Dealerii de autoturisme din Constanţa prinşi în acest an în programul „Rabla“ sunt: SC Expocar Trade SRL, situat pe strada Baba Novac, nr. 165, SC Exclusiv Auto ENB SRL - strada Intrarea Mangaliei, nr. 78A, SC Rădăcini Motors SRL, de pe b-dul. Aurel Vlaicu, nr. 168B, SC Alliance Auto Development SRL, care se află pe Şoseaua Mangaliei, nr. 74, SC Kia Romauto SRL, de pe Şoseaua Mangaliei, nr. 146, SC Autoklass Center SRL, situat pe b-dul Aurel Vlaicu, nr. 133, SC Ţiriac Auto SRL - Şoseaua Mangaliei, nr. 211, Renault Comercial Roumanie SRL, situat pe I.C. Brătianu nr. 251 şi pe b-dul Tomis nr. 393, şi SC Motorex SRL, din Lazu, situat pe DN 39, Parcela A, la numărul 432/2.