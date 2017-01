“Rabla”, ineficientă!

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) solicită reluarea urgentă a programului „Rabla”, dar îi pune la îndoială eficienţa, în contextul în care numărul de maşini vechi importate anual este 6-7 ori mai mare decît maşinile scoase din uz. “Avem exemplul anului trecut, cînd au fost importate peste 300.000 de maşini vechi şi au fost retrase din circulaţie pînă în 40.000 de unităţi. Dacă taxa auto va fi modificată, în sensul reducerii ei la maşinile vechi, vom avea în acest an cel puţin 500.000 de maşini second-hand importate, iar noi înlocuim doar 60.000 de unităţi prin programul de stimulare a înnoirii parcului auto”, a declarat vicepreşedintele APIA Brent Valmar, care este şi directorul general al celui mai mare importator de pe piaţa locală, Porsche România. Astfel, potrivit lui Valmar, programul “Rabla” nu poate face singur mare lucru şi poluarea nu va fi redusă dacă nu sînt limitate importurile de maşini vechi. Vînzările de automobile noi au căzut cu 53% în decembrie, la 13.054 unităţi, iar pe ansamblul anului trecut scăderea segmentului a fost de 14,1%, la 270.995 maşini, faţă de 2007, în condiţiile în care piaţa auto totală a coborît cu 11,7%, potrivit datelor APIA. Pe de altă parte, înregistrările de maşini rulate de import au crescut în decembrie 2008 de aproape şase ori (471%) faţă de aceeaşi lună din 2007, de la 9.573 unităţi la 54.712 automobile, iar la nivelul întregului an trecut au intrat în circulaţie peste 300.000 de maşini vechi de import. Potrivit estimărilor lui Brent Valmar, românii au cheltuit anul trecut, în total, aproximativ 1,5 - 2 miliarde de euro pe achiziţia de maşini din alte state, în special din Germania, ajutînd astfel dealerii şi industria auto germană. “Dacă maşinile de import au un cost mediu de 5.000 - 7.000 de euro, atunci, prin cele peste 300.000 de maşini importate românii au băgat în buzunarele dealerilor germani 1,5 - 2 miliarde de euro. Dacă acei bani erau cheltuiţi pentru achiziţionarea de maşini din ţară, nu mai asistam la acest blocaj şi nu am fi exportat bani pentru a ajuta industria auto germană”, a arătat Valmar.

Eliminarea taxei auto provoacă pierderi de 1,2 miliarde de euro la buget

Şi preşedintele APIA, Ernest Virgil Popovici, crede că, prin eliminarea taxei auto, vînzările de maşini pe piaţa românească s-ar putea înjumătăţi şi ar putea aduce pierderi, pentru bugetul public, de circa 1,2 miliarde de euro. El a afirmat că industria auto contribuie la bugetul de stat cu aproximativ două miliarde de euro, din TVA, şi cu 130 milioane de euro din impozit pe profit. Contribuţia industriei auto la Produsul Intern Brut al României este de 10,7 miliarde euro, acest sector reprezentînd 8,5% din PIB. CE a sesizat autorităţile române, printr-o scrisoare trimisă la 22 decembrie 2008, că informaţiile furnizate de Bucureşti Executivului comunitar cu privire la noua taxă auto sînt incomplete pentru a se putea realiza o analiză completă a actului normativ. Purtătorul de cuvînt al CE în domeniul taxelor, Maria Assimakopoulou, a arătat însă că primele estimări ale experţilor Comisiei, realizate pe baza informaţiilor preliminare primite din partea Bucureştiului, arată că noile măsuri nu sînt conforme cu legislaţia UE. Potrivit Mariei Assimakopoulou, CE şi autorităţile române se consultă în permanenţă pe această temă, iar discuţiile respective sînt informale şi confidenţiale.