„Rabla”, start cu frână la Constanţa

Cei care aşteptau, încă de anul trecut, să scape de vechile lor maşini, ajunse un morman de fier vechi pe patru roţi, s-au grăbit să prindă un loc cât mai aproape de porţile centrelor de casare. Oamenii au început să-şi încoloneze rablele în faţa colectorului din Constanţa, situat pe strada Interioară nr. 3, încă de vineri după-amiază (7 iunie), astfel că ieri, la ora deschiderii, erau aliniate, aşteptându-şi obştescul sfârşit, peste 120 de maşini ieşite din uz. Suspiciunile oamenilor nu au întârziat să apară, fiind alimentate de nervii cauzaţi de aşteptarea care a durat ore, chiar zile. Pentru a respecta, într-o oarecare măsură, ordinea, câţiva cetăţeni au întocmit liste de aşteptare. Ca să nu-şi piardă rândul şi pentru a fi siguri că nu o să le-o ia nimeni înainte, şoferii şi-au măzgălit pe maşini „numărul de ordine”, în funcţie de „vechimea” pe care o aveau la coadă. Pe adresa redacţiei au fost primite mai multe sesizări potrivit cărora oamenii susţineau că stau degeaba la rânduri interminabile în faţa sediului firmei care se ocupă de casare în municipiul Constanţa. Conform acestora, în incinta centrului de colectare ar fi fost aduse, pe trailere, mai multe maşini, încă de săptămâna trecută. „Îmi repugnă ideea că vom pleca înapoi acasă cu maşinile şi vom fi nevoiţi să cumpărăm vouchere de la samsarii care şi-au adus maşinile, pe trailere, încă de săptămâna trecută, probabil având ceva promisiuni de la cei din firmă”, declara, în noaptea de 9 spre 10 iunie, un cetăţean nemulţumit care-şi adusese bătrâna Dacie la casat. Administratorii companiei le-au oferit, însă, lămuriri celor prezenţi. „Am luat primele 49 de maşini care au avut toate actele în regulă. Dacă s-au înţeles între ei care să fie ordinea intrării, eu nu am nimic de obiectat. Nu au intrat maşini în curtea firmei pentru că am avut experienţe urâte anul trecut, când am oprit maşinile în custodie. Câte tichete am avut atâtea maşini au intrat. Noi suntem simpli distribuitori ai Fondului de Mediu, nimic mai mult”, a declarat administratorul firmei „VMB Lux Sonor”, Constantin Malciu.

ALT CENTRU, ALTE PROBLEME În altă curte, firma colectoare din Ovidiu - Recsal SRL - nu le-a permis şoferilor să formeze cozi înainte de începerea programului. Oamenii care au ales să-şi caseze maşinile la compania de pe str. Intrarea Incinta Gară Siutghiol spuneau că şi în curtea acestei întreprinderi sunt maşini luate în custodie şi că administratorii le-au spus să aştepte următoarea tranşă de distribuire a voucherelor, întrucât ar avea deja mai multe rable luate în custodie. Conducerea firmei însă a venit cu rectificarea: „Nu există niciun fel de suspiciuni. Au intrat 23 de maşini pentru că am terminat programul de lucru. Celelalte intră în ziua următoare. Maşinile care se află în curte sunt de mult aici, oamenii au venit şi le-au lăsat pentru fier vechi”, a spus administratorul firmei din Ovidiu, Constantin Moţ. Singurul centru unde nu au fost înregistrate probleme a fost cel din localitatea Lumina - „Preluare şi Valorificare Deşeuri şi Resturi Metalice Reciclabile”. Atât proprietarii rablelor, care s-au aşezat la coadă încă de sâmbătă, 8 iunie, cât şi conducerea firmei spun că nu au întâmpinat niciun fel de dificultăţi. Aici au fost însă circa 50 de maşini aliniate în faţa porţii, adică un număr apropiat de numărul voucherelor atribuite. Nu doar la Constanţa „Rabla” a pornit cu probleme. Incidente au fost semnalate în aproape toate judeţele. Nu doar şoferii, dar şi administratorii centrelor de casare sunt nemulţumiţi de numărul mic al voucherelor distribuite la nivelul judeţului Constanţa. Dacă în întreaga ţară au fost distribuite 4.250 de tichete pentru prima dintre cele patru etape ale programului, în Constanţa s-au primit 147 de bonuri valorice, cu o valoare înscrisă de 6.500 de lei, mai mare faţă de anul trecut, când a fost 3.800 lei. Acestea au fost împărţite între cele 3 firme înscrise în program, astfel că la fiecare centru a existat un număr limitat de doar 49 de tichete. Cele mai multe vouchere - 549 - au fost distribuite în Bucureşti, iar cele mai puţine - 36 - în judeţul Călăraşi, în timp ce la un punct de lucru din Vâlcea au fost trimise doar 5.