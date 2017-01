„Rabla”, ţinută tot pe tuşă

Programul de reînnoire a parcului „Rabla”, destinat persoanelor fizice, este blocat în multe judeţe ale ţării. Constanţa nu face excepţie de la regulă. De aproape două luni, firma (VMB Lux Sonor SRL) care se ocupă de casarea bătrânelor pe patru roţi are 200 de maşini ce ocupă parcul şi îşi aşteaptă „moartea”. Autovehiculele au fost preluate în custodie şi nu se ştie pentru cât timp. Primirea maşinilor la casat a fost oprită în momentul în care fostul Guvern a anunţat că nu mai are niciun ban pentru continuarea programului în acest an. Programul „Rabla” este blocat şi în Sibiu, şi în Bistriţa Năsăud. Tichetele oferite de fostul Guvern s-au epuizat, iar românii care deţin maşini vechi stau cu ele în garaj pentru că nu mai primesc nimic în schimbul casării. Pe Internet însă, anunţurile de vânzare şi cumpărare a voucherelor din programul „Rabla” sunt tot mai numeroase. Centrele de colectare Remat au epuizat tichetele pentru anul acesta. Programul fiind sistat, reprezentanţii Remat aşteaptă de la Minister alocarea unui nou număr de vouchere. Cei câştigaţi sunt speculatorii, care au achiziţionat vouchere de la proprietarii rablelor şi au aşteptat să le dea la un preţ mai bun. Anul trecut, în Bistriţa-Năsăud, de exemplu, au fost împărţite 750 tichete prin programul „Rabla”. Anul acesta, numărul lor a fost limitat la doar 200 de tichete. Deocamdată, Ministerul Mediului nu a anunţat dacă va suplimenta numărul tichetelor. În 2011, prin intermediul acestui program, în toată ţara au fost casate peste 116.000 maşini. În acest an, fondurile alocate abia au acoperit costurile pentru casarea a 30.000 de autoturisme.